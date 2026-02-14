Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple MacBook: टेक जगत में चर्चा है कि Apple एक ऐसा MacBook तैयार कर रहा है जो अब तक का सबसे किफायती मॉडल हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत करीब 599 डॉलर बताई जा रही है, जो सीधे रूपांतरण के हिसाब से लगभग 54,000 रुपये बैठती है. अगर यह सच साबित होता है तो यह एंट्री-लेवल ग्राहकों के लिए Apple लैपटॉप की दुनिया में कदम रखने का सबसे सस्ता रास्ता बन सकता है.

iPhone वाला चिप MacBook में

सप्लाई चेन विश्लेषक Ming-Chi Kuo के अनुसार, इस नए मॉडल में पारंपरिक M-सीरीज प्रोसेसर की जगह A18 Pro चिप दी जा सकती है जो हालिया iPhone मॉडल्स में इस्तेमाल की जाती है. इसी रणनीति से कंपनी लागत कम रखने की कोशिश कर सकती है जबकि macOS अनुभव को बरकरार रखा जाएगा.

संभावित स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलने की उम्मीद है जो मौजूदा एंट्री-लेवल MacBook कॉन्फ़िगरेशन के समान है. स्क्रीन लगभग 12.9 इंच की LCD हो सकती है जिसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया जाएगा. इससे साफ है कि यह मॉडल प्रीमियम डिस्प्ले फीचर्स की बजाय किफायत और बेसिक इस्तेमाल पर फोकस करेगा.

रंग विकल्पों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. पारंपरिक सिल्वर के साथ ब्लू, पिंक और येलो जैसे युवा और आकर्षक कलर ऑप्शन पेश किए जाने की चर्चा है.

लॉन्च कब हो सकता है?

रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि यह MacBook 2026 की पहली छमाही में लॉन्च हो सकता है. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने भी संकेत दिया है कि साल की शुरुआत में यह Apple का प्रमुख Mac लॉन्च हो सकता है हालांकि सटीक महीना अभी स्पष्ट नहीं है.

भारत में कितनी हो सकती है कीमत?

हालांकि 599 डॉलर की कीमत सुर्खियों में है लेकिन भारत में वास्तविक कीमत इससे अधिक रहने की संभावना है. आयात शुल्क, जीएसटी और अन्य टैक्स जोड़ने के बाद इसकी कीमत करीब 60,000 से 65,000 रुपये के बीच हो सकती है. इसके बावजूद यह मौजूदा MacBook Air से सस्ता रहेगा और ज्यादा लोगों के लिए Apple लैपटॉप खरीदना आसान बना सकता है.

कुछ रिपोर्ट्स में शुरुआती कीमत 699 या 750 डॉलर तक होने की भी बात कही गई है. अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में इसकी कीमत और बढ़ सकती है लेकिन फिर भी यह MacBook Air से कम दाम पर उपलब्ध हो सकता है.

कीमत कम रखने के लिए क्या समझौते?

कम कीमत हासिल करने के लिए कंपनी कुछ समझौते कर सकती है. जैसे कम USB-C पोर्ट, बेसिक LCD पैनल और न्यूनतम 8GB रैम. यह मॉडल पावर यूजर्स की बजाय स्टूडेंट्स और सामान्य यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा सकता है.

अगर A18 Pro चिप के साथ macOS का स्मूद अनुभव मिलता है तो यह MacBook उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है जो अब तक Apple लैपटॉप को अपनी पहुंच से बाहर समझते थे.

