हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple का सबसे सस्ता MacBook आने वाला है! जानें भारत में कितनी होगी कीमत, कब होगा लॉन्च और क्या मिलेंगे फीचर्स

Apple का सबसे सस्ता MacBook आने वाला है! जानें भारत में कितनी होगी कीमत, कब होगा लॉन्च और क्या मिलेंगे फीचर्स

Apple MacBook: टेक जगत में चर्चा है कि Apple एक ऐसा MacBook तैयार कर रहा है जो अब तक का सबसे किफायती मॉडल हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Feb 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple MacBook: टेक जगत में चर्चा है कि Apple एक ऐसा MacBook तैयार कर रहा है जो अब तक का सबसे किफायती मॉडल हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत करीब 599 डॉलर बताई जा रही है, जो सीधे रूपांतरण के हिसाब से लगभग 54,000 रुपये बैठती है. अगर यह सच साबित होता है तो यह एंट्री-लेवल ग्राहकों के लिए Apple लैपटॉप की दुनिया में कदम रखने का सबसे सस्ता रास्ता बन सकता है.

iPhone वाला चिप MacBook में

सप्लाई चेन विश्लेषक Ming-Chi Kuo के अनुसार, इस नए मॉडल में पारंपरिक M-सीरीज प्रोसेसर की जगह A18 Pro चिप दी जा सकती है जो हालिया iPhone मॉडल्स में इस्तेमाल की जाती है. इसी रणनीति से कंपनी लागत कम रखने की कोशिश कर सकती है जबकि macOS अनुभव को बरकरार रखा जाएगा.

संभावित स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलने की उम्मीद है जो मौजूदा एंट्री-लेवल MacBook कॉन्फ़िगरेशन के समान है. स्क्रीन लगभग 12.9 इंच की LCD हो सकती है जिसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया जाएगा. इससे साफ है कि यह मॉडल प्रीमियम डिस्प्ले फीचर्स की बजाय किफायत और बेसिक इस्तेमाल पर फोकस करेगा.

रंग विकल्पों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. पारंपरिक सिल्वर के साथ ब्लू, पिंक और येलो जैसे युवा और आकर्षक कलर ऑप्शन पेश किए जाने की चर्चा है.

लॉन्च कब हो सकता है?

रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि यह MacBook 2026 की पहली छमाही में लॉन्च हो सकता है. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने भी संकेत दिया है कि साल की शुरुआत में यह Apple का प्रमुख Mac लॉन्च हो सकता है हालांकि सटीक महीना अभी स्पष्ट नहीं है.

भारत में कितनी हो सकती है कीमत?

हालांकि 599 डॉलर की कीमत सुर्खियों में है लेकिन भारत में वास्तविक कीमत इससे अधिक रहने की संभावना है. आयात शुल्क, जीएसटी और अन्य टैक्स जोड़ने के बाद इसकी कीमत करीब 60,000 से 65,000 रुपये के बीच हो सकती है. इसके बावजूद यह मौजूदा MacBook Air से सस्ता रहेगा और ज्यादा लोगों के लिए Apple लैपटॉप खरीदना आसान बना सकता है.

कुछ रिपोर्ट्स में शुरुआती कीमत 699 या 750 डॉलर तक होने की भी बात कही गई है. अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में इसकी कीमत और बढ़ सकती है लेकिन फिर भी यह MacBook Air से कम दाम पर उपलब्ध हो सकता है.

कीमत कम रखने के लिए क्या समझौते?

कम कीमत हासिल करने के लिए कंपनी कुछ समझौते कर सकती है. जैसे कम USB-C पोर्ट, बेसिक LCD पैनल और न्यूनतम 8GB रैम. यह मॉडल पावर यूजर्स की बजाय स्टूडेंट्स और सामान्य यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा सकता है.

अगर A18 Pro चिप के साथ macOS का स्मूद अनुभव मिलता है तो यह MacBook उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है जो अब तक Apple लैपटॉप को अपनी पहुंच से बाहर समझते थे.

यह भी पढ़ें:

मरने के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट का क्या होता है? Meta ने दिया चौंकाने वाला जवाब

Published at : 14 Feb 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Apple MacBook TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
Advertisement

वीडियोज

Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget