iPhone Air 2 से सबको चौंका सकती है ऐप्पल, बड़ी बैटरी के साथ मिलेगी यह कमाल की अपग्रेड
ऐप्पल इसी साल iPhone Air 2 को लॉन्च करने का मन बना रही है. इसमें कैमरा और बैटरी के फ्रंट पर धांसू अपग्रेड्स देखने को मिलेंगी और इसकी कीमत भी किफायती होने की उम्मीद है.
ऐप्पल ने पिछले साल सितंबर में अपना अब तक का सबसे पतला आईफोन iPhone Air लॉन्च किया था. स्लिक डिजाइन, प्रो लेवल हार्डवेयर और प्रीमियम लुक के कारण कंपनी को उम्मीद थी कि यह लोगों को खूब पसंद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फोन में दिए गए सिंगल रियर कैमरा और कम बैटरी लाइफ के कारण इस आईफोन की बिक्री कमजोर रही. अब ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो ऐप्पल इन दोनों ही मोर्चों पर काम कर रही है और ग्राहकों को इसी साल कमाल की अपग्रेड्स के साथ iPhone Air 2 देखने को मिलेगा.
बैटरी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए ऐप्पल करेगी यह काम
iPhone Air को डिजाइन और लुक के कारण खूब वाहवाही मिली थी, लेकिन बैटरी और कैमरा के कारण लोग इसे खरीदने से पीछे हटते रहे. अब ऐप्पल इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट में बैटरी कैपेबिलिटी और कैमरा सेटअप को अपग्रेड करने के लिए तैयार है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Air 2 में CoE (कलर ऑन एनकेप्सुलेशन) डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी जा सकती है. यह डिस्प्ले मौजूदा पैनल से पतला होने के साथ-साथ पावर एफिशिएंट भी होगा और आउटडोर कंडीशन में भी ब्राइट नजर आएगा. पतले डिस्प्ले का फायदा यह होगा कि ऐप्पल को आईफोन का साइज बढ़ाए बिना इसमें बड़ी बैटरी देने का स्पेस मिल जाएगा.
कैमरा को भी किया जाएगा अपग्रेड
कयास लगाए जा रहे हैं कि iPhone Air 2 के रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. Air में 48MP का सिंगल रियर कैमरा है, जिसे अपग्रेड कर Air 2 में 48MP प्राइमरी कैमरा के साथ एक अल्ट्रा-वाइड लेंस भी जोड़ा जा सकता है.
कीमत और लॉन्चिंग?
इन धाकड़ अपग्रेड्स के बावजूद iPhone Air 2 की कीमत Air से कम रहने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि ऐप्पल iPhone Air 2 को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. इसलिए दमदार अपग्रेड के बाद भी इसे किफायती कीमत पर लाया जाएगा. वहीं लॉन्चिंग की बात करें तो अपकमिंग मॉडल को इसी साल सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है, जब कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन और आईफोन 18 प्रो मॉडल्स लॉन्च करेगी.
