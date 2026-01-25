Apple बना रहा है Siri को ChatGPT से भी ज्यादा पावरफुल AI चैटबॉट, जानिए पूरी जानकारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple बना रहा है Siri को ChatGPT से भी ज्यादा पावरफुल AI चैटबॉट, जानिए पूरी जानकारी

Apple Siri: Apple अपने वॉइस असिस्टेंट Siri को पूरी तरह नए रूप में पेश करने की तैयारी कर रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Jan 2026 08:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple Siri: Apple अपने वॉइस असिस्टेंट Siri को पूरी तरह नए रूप में पेश करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी Siri को एक एडवांस AI चैटबॉट में बदलना चाहती है ताकि वह जनरेटिव AI की रेस में OpenAI, Google, Anthropic और xAI जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर दे सके. यह बदलाव सिर्फ इंटरफेस तक सीमित नहीं होगा बल्कि Siri की काम करने की क्षमता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. माना जा रहा है कि Siri का यह नया AI वर्ज़न 2026 के दूसरे हिस्से में यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

‘Campos’ प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है Siri का AI ओवरहॉल

Bloomberg की एक रिपोर्ट के अनुसार, Apple इस समय ‘Campos’ नाम के एक इंटरनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इसी प्रोजेक्ट का मकसद Siri को एक फुल-फ्लेज्ड AI चैटबॉट में बदलना है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह नया Siri iPhone, iPad और Mac जैसे सभी Apple डिवाइसेज़ में उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए इंटीग्रेट किया जाएगा. यानी यूजर को हर डिवाइस पर एक जैसी स्मार्ट और कनेक्टेड AI एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है.

Siri में क्या-क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे

AI अपग्रेड के बाद Siri पहले से कहीं ज्यादा तेज़ और समझदार हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Siri अब सवालों के जवाब देने के लिए AI-आधारित रेफरेंस का इस्तेमाल करेगी जिससे जवाब ज्यादा सटीक और तुरंत मिल सकेंगे. इसके अलावा Siri स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट को भी बेहतर तरीके से समझ पाएगी, यानी यूजर जो देख रहा है, उसी के आधार पर वह सही जानकारी दे सकेगी.

नई Siri रिमाइंडर्स, प्लानिंग, मैसेज, फोटो और वॉइस कमांड्स के साथ ज्यादा गहराई से काम करेगी. यूजर की एक्टिविटी को देखकर Siri खुद से यह सुझाव भी दे सकेगी कि किस काम के लिए रिमाइंडर सेट करना सही रहेगा.

बातचीत याद रखेगी Siri, जवाब होंगे ज्यादा समझदार

AI चैटबॉट बनने के बाद Siri की एक बड़ी खासियत यह होगी कि वह पिछली बातचीत और सवालों को याद रख सकेगी. इससे फॉलो-अप सवाल पूछने पर Siri को पूरा संदर्भ समझने में आसानी होगी और वह ज्यादा सटीक व कॉन्टेक्स्ट-आधारित जवाब दे पाएगी. यह फीचर Siri को आम वॉइस असिस्टेंट से कहीं ज्यादा इंसानी बातचीत के करीब ले जाएगा.

पुराने फीचर्स रहेंगे बरकरार

Apple Siri के नए AI अवतार के साथ उसके पुराने फीचर्स को हटाने वाला नहीं है. Siri पहले की तरह ही कॉल करना, मैसेज भेजना, अलार्म लगाना और दूसरे रोज़मर्रा के काम करती रहेगी. कंट्रोल्स और कमांड्स भी लगभग वैसे ही रहेंगे ताकि यूजर्स को नया सिस्टम सीखने में परेशानी न हो.

Siri पहले से ही Apple डिवाइसेज़ की एक बड़ी पहचान रही है और यह नया बदलाव यूजर और डिवाइस के बीच इंटरैक्शन के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है.

iOS 27 में दिख सकते हैं बड़े बदलाव

Apple के 2026 में होने वाले Worldwide Developer Conference यानी WWDC में iOS 27 को पेश किए जाने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इसी अपडेट के साथ Siri के AI-फीचर्स की झलक देखने को मिल सकती है. हालांकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स से यह साफ है कि Apple अपने सॉफ्टवेयर में कुछ बड़े और क्रांतिकारी बदलाव करने की तैयारी में है.

Published at : 25 Jan 2026 08:48 AM (IST)
