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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple iPhone 18 Launch : कितनी फास्ट है Apple की नई A20 प्रो चिप, फोन को कितना करेगी तेज?

Apple iPhone 18 Launch : कितनी फास्ट है Apple की नई A20 प्रो चिप, फोन को कितना करेगी तेज?

Apple ने iPhone 18 Pro और Pro Max लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन नए iPhones में सबसे ज्यादा ध्यान उस टेक्नोलॉजी पर है जो इनके अंदर की पूरी पर्फोमेन्स को संभालेगी. कंपनी ने A20 Pro चिप को पेश किया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Sep 2026 11:36 PM (IST)
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Apple ने आखिरकार अपने नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max से पर्दा उठा दिया है. 9 सितंबर को हुए कंपनी के Surprise and Shine इवेंट में नए iPhones के साथ सबसे ज्यादा चर्चा उस चिप की है, जो इन डिवाइसेज के अंदर पावर देगी. Apple का कहना है कि नए iPhone 18 Pro को Intelligence, पर्फोमेन्स, Battery और Camera के स्तर पर बड़े अपग्रेड मिले हैं. इन बदलावों के बीच A20 Pro को कंपनी ने iPhone में अब तक इस्तेमाल की गई सबसे तेज चिप बताया है. खास बात यह है कि नई चिप को सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि On-Device AI और Siri AI जैसे फीचर्स को ज्यादा ताकत देने के लिए भी तैयार किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Apple की नई A20 प्रो चिप कितनी फास्ट है और फोन को तेज कितना करेगी. 

Apple की नई A20 प्रो चिप कितनी फास्ट है?

A20 Pro को नई Architecture के साथ तैयार किया गया है और यह Latest 2-Nanometer Technology पर आधारित है. Apple के मुताबिक, ज्यादा छोटे और Dense Transistors की मदद से चिप के अलग-अलग हिस्सों में पर्फोमेन्स Improvements किए गए हैं. 

कितना तेज है A20 Pro का CPU?

A20 Pro में 6-Core CPU दिया गया है, जिसमें 2 नए Super Cores और 4 Efficiency Cores हैं. Apple के मुताबिक, नए Super Cores पिछली पीढ़ी के मुकाबले 20 प्रतिशत तक तेज हैं. कंपनी का कहना है कि ये Super Cores किसी भी स्मार्टफोन में अब तक के सबसे तेज हैं.

GPU में कितना बड़ा अपग्रेड?

नई चिप में 7-Core GPU दिया गया है. Apple के मुताबिक, इससे पर्फोमेन्स में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी मिलती है. GPU में Faster Graphics Rendering और बेहतर AI पर्फोमेन्स के लिए बदलाव किए गए हैं. कंपनी ने High-End Gaming को ध्यान में रखते हुए Microarchitectural Improvements भी किए हैं. 

यह भी पढ़ें - iPhone 18 Launch LIVE: भारत में Apple Event कब और कहां देखें? जानें टाइमिंग 

AI के लिए Neural Engine हुआ दोगुना पावरफुल

A20 Pro में अब दो Neural Engine दिए गए हैं, जिनमें कुल 32 Cores हैं. Apple के मुताबिक, इससे Neural Engine की Compute Power 2 गुना हो जाती है. इसका इस्तेमाल Advanced On-Device AI Models और Third-Party LLMs को iPhone पर चलाने के लिए किया जा सकता है. 

मेमोरी बैंडविड्थ भी बढ़ी

A20 Pro में मेमोरी बैंडविड्थ को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है. Apple के मुताबिक, यह iPhone में अब तक इस्तेमाल किया गया सबसे Wide Memory Interface है और चिप की पर्फोमेन्स बढ़ाने में जरूरी भूमिका निभाता है.

इसके अलावा, Apple ने A20 Pro की Silicon Packaging और Thermal Design में भी बदलाव किया है. नई Packaging में Memory को Silicon Die के साथ Side-by-Side रखा गया है, जिससे Thermal पर्फोमेन्स को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें -  iPhone 18 सीरीज से Foldable तक आज क्या होगा लॉन्च, कितनी होगी कीमत?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 09 Sep 2026 11:36 PM (IST)
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