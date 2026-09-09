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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI से इंसानों के अस्तित्व पर खतरा? Anthropic रिसर्चर ने जताई बड़ी चिंता

AI से इंसानों के अस्तित्व पर खतरा? Anthropic रिसर्चर ने जताई बड़ी चिंता

AI की तेजी से बढ़ती क्षमता को लेकर Anthropic के रिसर्चर ने गंभीर चिंता जताई है. आइए जानते हैं कि क्या एआई की वजह से सच में इंसानों के अस्तित्व पर खतरा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 09 Sep 2026 06:23 PM (IST)
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पूरी दुनिया में काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है. टेक कंपनियों से लेकर आम यूजर्स तक एआई का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है. लेकिन अब एआई की सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं. Anthropic के एक प्रमुख AI सेफ्टी रिसर्चर ने ऐसा दावा किया है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. उनका मानना है कि आने वाले दशक में AI के इतना शक्तिशाली हो जाने का खतरा है कि ये पूरी ह्यूमन प्रजाति के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

इंसानों को खत्म कर देगा AI?

दरअसल, Anthropic के AI Alignment रिसर्चर Evan Hubinger ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी चिंता जाहिर की है. उनके मुताबिक, फिलहाल जो मौजूदा AI मॉडल्स हैं उनसे इंसानों को ज्यादा खतरा नहीं है लेकिन आने वाले समय में अगर एआई अपने आप को बेहतर बना लेता है तो ये इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकता है. Hubinger का अंदाजा है कि अगले 10 सालों में एआई के इंसानी सभ्यता को खत्म करने का प्रतिशत 10 फीसदी से भी ज्यादा हो सकता है. उनका मानना है कि अगर एआई अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और अपने आप में सुधार लाता है तो ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है.

यह भी पढ़ें: WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात

AI एजेंट्स के साइबर अटैक ने बढ़ाई चिंता

जानकारी के अनुसार, AI सेफ्टी को लेकर चिंता ऐसे समय बढ़ी है जब कई कंपनियों के AI सिस्टम से जुड़े साइबर सुरक्षा मामले सामने आए हैं. AI एजेंट्स ऐसे सिस्टम हैं जो इंसान के कमांड्स के बिना कई काम खुद करने में सक्षम होते हैं.

हाल के महीनों में OpenAI, Anthropic और Meta ने अपने AI टूल्स से जुड़े हैकिंग या साइबर एक्टिविटी के मामलों का खुलासा किया है.

क्या Superintelligence के लिए तैयार है हम?

आपको बता दें कि Hubinger ने ये भी कहा कि AI को इंसानों के इच्छाओं के अनुरूप बनाए रखने के लिए अभी जितने समाधान की जरूरत है उतने मौजूद नहीं हैं. इसे AI Alignment कहा जाता है जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ज्यादा पावरफुल AI सिस्टम इंसानों के हितों के लिए काम करे न की उनके खिलाफ.

उनके अनुसार, AI कंपनियां सुरक्षा पर काम कर रही हैं लेकिन सुपरइंटेलिजेंस के सामने आने वाले खतरों को पूरी तरह कंट्रोल करने की क्लियर प्लानिंग फिलहाल तैयार नहीं है. इसीलिए हम अभी सुपरइंटेलिजेंस के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं.

Anthropic की रिपोर्ट में भी चेतावनी

दरअसल, Anthropic ने अगस्त में जारी अपनी एक सेफ्टी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें एआई को लेकर आगे आने वाले समय में खतरों के बारे में बताया गया था. इस रिपोर्ट में साफ बताया गया था कि अगर एआई अपने आप को ज्यादा पावरफुल बना लेता है तो ये इंसानों के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI Anthropic
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