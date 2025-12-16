हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत में लॉन्च हुआ Apple Fitness+! कीमत से लेकर वर्कआउट्स तक सब कुछ जानिए

भारत में लॉन्च हुआ Apple Fitness+! कीमत से लेकर वर्कआउट्स तक सब कुछ जानिए

Apple Fitness+: भारत में अपने पांचवें Apple Store की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद Apple ने देश में अपनी फिटनेस और वेलनेस सर्विस Apple Fitness+ लॉन्च कर दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Dec 2025 03:47 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple Fitness+: भारत में अपने पांचवें Apple Store की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद Apple ने देश में अपनी फिटनेस और वेलनेस सर्विस Apple Fitness+ लॉन्च कर दी है. भारत के जुड़ने के साथ ही यह सर्विस अब दुनिया के 49 देशों में उपलब्ध हो चुकी है जिससे Apple का फिटनेस इकोसिस्टम और भी मजबूत हो गया है.

क्या है Apple Fitness+?

Apple Fitness+ एक सब्सक्रिप्शन आधारित डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनर्स द्वारा गाइड किए गए वीडियो वर्कआउट्स मिलते हैं. इसे पहली बार साल 2020 में ग्लोबली पेश किया गया था और अब आखिरकार भारतीय यूज़र्स भी इसका फायदा उठा सकेंगे. इस सर्विस के जरिए यूज़र्स घर बैठे फिटनेस और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं.

कौन-कौन से वर्कआउट मिलेंगे?

Apple Fitness+ में कुल 12 तरह के वर्कआउट्स दिए गए हैं जिनमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, HIIT, पिलेट्स, डांस, साइक्लिंग, किकबॉक्सिंग और मेडिटेशन शामिल हैं. हर वर्कआउट 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का होता है जिससे यूज़र अपने समय और एनर्जी के हिसाब से सेशन चुन सकते हैं. इन वर्कआउट्स को iPhone, iPad और Apple TV पर एक्सेस किया जा सकता है.

Apple Watch के साथ स्मार्ट ट्रैकिंग

अगर आप Apple Watch या AirPods Pro 3 के साथ Fitness+ का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्कआउट के दौरान स्क्रीन पर रियल-टाइम डेटा दिखाई देता है. इसमें हार्ट रेट, जली हुई कैलोरी, Activity Rings की प्रोग्रेस और Burn Bar जैसी डिटेल्स शामिल हैं जिससे यूज़र अपनी परफॉर्मेंस पर नजर रख सकते हैं.

Custom Plans और पर्सनल शेड्यूल

Apple Fitness+ का Custom Plans फीचर यूज़र्स के लिए पर्सनल वर्कआउट शेड्यूल तैयार करता है. यह आपकी पसंदीदा एक्टिविटी, वर्कआउट की अवधि, ट्रेनर और म्यूजिक को ध्यान में रखकर प्लान बनाता है. जो लोग नियमित रहना चाहते हैं उनके लिए Stay Consistent प्लान है, ज्यादा चैलेंज चाहने वालों के लिए Push Further और नए यूज़र्स के लिए “Get Started” जैसे रेडीमेड ऑप्शन भी मिलते हैं.

Apple Music और खास प्लेलिस्ट

इस सर्विस में Apple Music का गहरा इंटीग्रेशन दिया गया है. वर्कआउट्स के दौरान सुनने के लिए खास प्लेलिस्ट मिलती हैं जिनमें नया K-pop जॉनर भी जोड़ा गया है. इसके अलावा Artist Spotlight सीरीज में Taylor Swift, Beyoncé, BTS, Selena Gomez और Coldplay जैसे पॉपुलर आर्टिस्ट्स के गानों पर आधारित वर्कआउट्स भी शामिल हैं.

Collections और मेडिटेशन फीचर्स

Fitness+ में Collections नाम का एक खास सेक्शन है जिसमें चुने हुए वर्कआउट और मेडिटेशन सेशन्स दिए गए हैं. ये कलेक्शंस खास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जैसे पहली बार 5K रन की तैयारी, पिलेट्स सेशन या 90s डांस वर्कआउट. मेडिटेशन के लिए इसमें Calm, Sleep और Sound जैसी 12 अलग-अलग थीम्स दी गई हैं जो मानसिक शांति और बेहतर फोकस में मदद करती हैं.

Apple Fitness+ की भारत में कीमत

भारत में Apple Fitness+ की कीमत 149 रुपये प्रति माह या 999 रुपये सालाना रखी गई है. इस सब्सक्रिप्शन को फैमिली शेयरिंग के जरिए पांच अन्य सदस्यों के साथ भी शेयर किया जा सकता है.

Apple नए ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर भी दे रहा है जिसके तहत नया Apple Watch, iPhone, iPad, Apple TV, AirPods Pro 3 या Powerbeats Pro 2 खरीदने पर तीन महीने का Fitness+ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा.

किन डिवाइसेज पर चलेगा Apple Fitness+?

Apple Fitness+ का इस्तेमाल करने के लिए iPhone 8 या उससे नया मॉडल जरूरी है, जिसमें iOS 16.1 या उससे नया वर्जन हो. हालांकि, वर्कआउट के दौरान पूरी मैट्रिक ट्रैकिंग और बेहतर अनुभव के लिए Apple Watch Series 3 या उससे नया मॉडल होना जरूरी बताया गया है.

