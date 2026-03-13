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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्रिएटर्स की जेब भरने के लिए YouTube लाई नया फीचर, अब रॉकेट की तेजी से बढ़ेगी वीडियो की रीच

क्रिएटर्स की जेब भरने के लिए YouTube लाई नया फीचर, अब रॉकेट की तेजी से बढ़ेगी वीडियो की रीच

YouTube Translated Thumbnails: यूट्यूब पर एक नया फीचर आया है, जिससे क्रिएटर को कंटेट की रीच बढ़ाने में मदद मिलेगी. अब क्रिएटर अलग-अलग भाषाओं में वीडियो के थंबनेल अपलोड कर सकेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 06:40 AM (IST)
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YouTube Translated Thumbnails: अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो आपकी जेब भरने के लिए यूट्यूब एक नया फीचर लेकर आई है. इसे Translated Thumbnails नाम दिया गया है. इसकी मदद से क्रिएटर अलग-अलग भाषाओं में वीडियो के थंबनेल अपलोड कर सकेंगे. इसका फायदा यह होगा कि जिस भाषा का यूजर यूट्यूब ओपन करेगा, उसे उसकी भाषा में ही थंबनेल दिखेगा. इससे क्रिएटर का कंटेट अलग-अलग भाषाओं वाले दर्शकों के बीच पहुंचेगा और उसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, जिससे यूट्यूब वीडियो पर कमाई बढ़ेगी.

पुराने वीडियो के लिए भी अपलोड किए जा सकेंगे नए थंबनेल

यूट्यूब ने बताया कि जिन क्रिएटर्स के वीडियो पहले से अलग-अलग भाषाओं में मौजूद हैं, वे उन भाषाओं में थंबनेल भी अपलोड कर सकेंगे. इससे क्रिएटर की रीच बढ़ेगी. यह फीचर उन क्रिएटर के लिए खूब काम का है, जो अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले दर्शकों को दिमाग में रखकर कंटेट क्रिएट करते हैं. यह नए वीडियो के साथ-साथ पुराने वीडियो में भी काम करेगा. यानी अगर आपने कोई वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है तो भी उसके अलग-अलग भाषाओं में थंबनेल अपलोड किए जा सकते हैं.

काम कैसे करेगा यह फीचर?

अभी तक यूट्यूब वीडियो पर एक थंबनेल का ऑप्शन मिलता था, लेकिन यह फीचर कई थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन देगा. क्रिएटर अपनी मर्जी से हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, स्पेनिश, बांग्ला समेत किसी भी भाषा में थंबनेल अपलोड कर सकता है. जब यूट्यूब पर किसी हिंदी भाषी यूजर की फीड पर उसका वीडियो आएगा तो इसका थंबनेल हिंदी में होगा, वहीं अंग्रेजी बोलने वाले की फीड पर उस वीडियो का थंबनेल अंग्रेजी में दिखेगा. यूट्यूब का एल्गोरिदम अपने आप यूजर की भाषा के आधार पर वीडियो के थंबनेल को सेलेक्ट कर लेगा.

पुराने वीडियो पर कैसे अपलोड करें नए थंबनेल?

पुराने वीडियो पर नए और अलग-अलग भाषाओं वाले थंबनेल अपलोड करने के लिए क्रिएटर को यूट्यूब स्टूडियो में जाना होगा. यहां मेन थंबनेल के साथ अलग-अलग भाषाओं वाला थंबनेल अपलोड किया जा सकता है.

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Published at : 13 Mar 2026 06:40 AM (IST)
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