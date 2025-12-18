ऐप्पल का भारत से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, नवंबर में निर्यात किए 2 बिलियन डॉलर के आईफोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारत ऐप्पल के लिए एक बड़ा असेंबली हब बनकर उभर रहा है. कंपनी ने पिछले महीने भारत से 2 बिलियन डॉलर की कीमत के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं. भारत से एक महीने में किया गया आईफोन का यह सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है. इस वित्त वर्ष के शुरुआती आठ महीनों की बात करें तो ऐप्पल भारत से कुल 14 बिलियन डॉलर के आईफोन विदेशों में भेज चुकी है. बता दें कि पिछले कुछ सालों से भारत से मोबाइल एक्सपोर्ट में काफी तेजी आई है. इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच भारत से कुल 18.7 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए हैं.

भारत से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में ऐप्पल की सबसे बड़ी हिस्सेदारी

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर में भारत से कुल 2.7 बिलियन डॉलर की कीमत के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए गए, जिनमें से करीब 75 प्रतिशत हिस्सेदारी ऐप्पल की है. पिछले साल तक ऐप्पल भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक स्थित अपने 3 प्लांट्स में आईफोन असेंबल करती थी, लेकिन हाल ही में उसने इन दोनों राज्यों में दो और प्लांट स्थापित किए हैं. इनमें से तीन टाटा के स्वामित्व में चल रहे हैं, जबकि दो का संचालन फॉक्सकॉन कर रही है.

भारत में बनेंगे अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन

ऐप्पल अगले साल के आखिर तक अमेरिका में बिकने वाले अधिकतर आईफोन भारत में ही बनाना चाहती है. दरअसल, अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के बाद चीन से आईफोन बनवाना ऐप्पल के लिए महंगा पड़ेगा. अमेरिका ने चीन पर 100 प्रतिशत, जबकि भारत में 26 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. ऐसे में ऐप्पल के लिए भारत से आईफोन एक्सपोर्ट करना चीन के मुकाबले काफी सस्ता है. अब आईफोन के अलावा ऐप्पल भारत में चिप भी असेंबल करना चाहती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने आईफोन की डिस्प्ले चिप की असेंबलिंग के लिए भारतीय कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है.

