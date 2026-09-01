iPhone Ultra में नहीं मिलेगी Apple Pencil? बड़ा खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इसमें iPhone 18 Pro, फोल्डेबल Ultra पेश हो सकते हैं.

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है और अब इसके एक खास फीचर से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने iPhone Ultra के लिए एक खास Apple Pencil तैयार करने और उसका प्रोटोटाइप टेस्ट करने की योजना बनाई थी. यह Pencil सामान्य iPad वाले Apple Pencil से छोटी और मोटी बनाई गई थी, जिससे फोल्डेबल iPhone के आकार के साथ बेहतर तरीके से फिट हो सके. हालांकि अब Apple ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया है.

ऐसे में iPhone Ultra के साथ Apple Pencil लॉन्च होने की संभावना फिलहाल कम है. वहीं कंपनी ने अपने बड़े लॉन्च इवेंट की तारीख तय कर दी है, जो 9 सितंबर 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित Apple Park के Steve Jobs Theater में आयोजित होगा.

9 सितंबर को Apple का बड़ा इवेंट

Apple का Surprise and Shine इवेंट 9 सितंबर 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित Apple Park के Steve Jobs Theater में आयोजित होगा. इवेंट की शुरुआत अमेरिका में सुबह 10 बजे PT पर होगी, जबकि भारत में इसे रात 10:30 बजे से देखा जा सकेगा. कंपनी अपनी वेबसाइट, YouTube और Apple TV के जरिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेगी. इस इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 और AirPods 5 पेश किए जाने की उम्मीद है. वहीं सबसे बड़ा सरप्राइज Apple का पहला book-style foldable iPhone यानी iPhone Ultra हो सकता है.

Apple ने Pencil का किया था टेस्ट

Bloomberg के Mark Gurman के मुताबिक, Apple ने iPhone Ultra के लिए एक खास स्टायलस का प्रोटोटाइप बनाया और उसका टेस्ट भी किया था. यह Pencil iPad के लिए मिलने वाले मॉडल से अलग थी. इसे छोटा और मोटा रखा गया था, जिससे फोल्डेबल iPhone के पासपोर्ट लाइन फॉर्म फैक्टर के साथ इसे इस्तेमाल करना आसान हो. प्रोटोटाइप को iPhone Ultra के किनारे पर मैग्नेटिक अटैच करने के लिए डिजाइन किया गया था. इस मैगनेट कनेक्शन का इस्तेमाल Pencil को स्टोर करने के साथ-साथ वायरलेस चार्जिंग के लिए भी किया जा सकता था.

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Pencil के साथ आईं कई परेशानियां

फोन के किनारे Pencil लगाने से iPhone Ultra को खोलना परेशानी वाला हो सकता था. फोन खोलने से पहले यूजर को Pencil हटानी पड़ सकती थी. इससे सुविधा बढ़ने की जगह इस्तेमाल का एक्सपीरियंस और मुश्किल हो सकता था. इसके अलावा फोल्डेबल फोन की अंदरूनी स्क्रीन सामान्य स्मार्टफोन डिस्प्ले की तुलना में ज्यादा नाजुक और सेंसिटिव होती है. Apple को चिंता थी कि स्टायलस जैसी चीज स्क्रीन पर इस्तेमाल या रखने के दौरान निशान और स्क्रेचेस छोड़ सकती है. यही वजहें Apple के लिए बड़ी समस्या बनीं.

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