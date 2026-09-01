Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Ultra में नहीं मिलेगी Apple Pencil? बड़ा खुलासा

iPhone Ultra में नहीं मिलेगी Apple Pencil? बड़ा खुलासा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने iPhone Ultra के लिए खास Apple Pencil का प्रोटोटाइप तैयार कर टेस्ट किया था, लेकिन Apple ने फिलहाल इस Pencil को लॉन्च करने का प्लान छोड़ दिया है. जानिए वजह क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इसमें iPhone 18 Pro, फोल्डेबल Ultra पेश हो सकते हैं.

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है और अब इसके एक खास फीचर से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने iPhone Ultra के लिए एक खास Apple Pencil तैयार करने और उसका प्रोटोटाइप टेस्ट करने की योजना बनाई थी. यह Pencil सामान्य iPad वाले Apple Pencil से छोटी और मोटी बनाई गई थी, जिससे फोल्डेबल iPhone के आकार के साथ बेहतर तरीके से फिट हो सके. हालांकि अब Apple ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया है.

ऐसे में iPhone Ultra के साथ Apple Pencil लॉन्च होने की संभावना फिलहाल कम है. वहीं कंपनी ने अपने बड़े लॉन्च इवेंट की तारीख तय कर दी है, जो 9 सितंबर 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित Apple Park के Steve Jobs Theater में आयोजित होगा.

9 सितंबर को Apple का बड़ा इवेंट

Apple का Surprise and Shine इवेंट 9 सितंबर 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित Apple Park के Steve Jobs Theater में आयोजित होगा. इवेंट की शुरुआत अमेरिका में सुबह 10 बजे PT पर होगी, जबकि भारत में इसे रात 10:30 बजे से देखा जा सकेगा. कंपनी अपनी वेबसाइट, YouTube और Apple TV के जरिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेगी. इस इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 और AirPods 5 पेश किए जाने की उम्मीद है. वहीं सबसे बड़ा सरप्राइज Apple का पहला book-style foldable iPhone यानी iPhone Ultra हो सकता है.

Apple ने Pencil का किया था टेस्ट

Bloomberg के Mark Gurman के मुताबिक, Apple ने iPhone Ultra के लिए एक खास स्टायलस का प्रोटोटाइप बनाया और उसका टेस्ट भी किया था. यह Pencil iPad के लिए मिलने वाले मॉडल से अलग थी. इसे छोटा और मोटा रखा गया था, जिससे फोल्डेबल iPhone के पासपोर्ट लाइन फॉर्म फैक्टर के साथ इसे इस्तेमाल करना आसान हो. प्रोटोटाइप को iPhone Ultra के किनारे पर मैग्नेटिक अटैच करने के लिए डिजाइन किया गया था. इस मैगनेट कनेक्शन का इस्तेमाल Pencil को स्टोर करने के साथ-साथ वायरलेस चार्जिंग के लिए भी किया जा सकता था. 

यह भी पढ़ें - बैन होने के बाद भी कैसे बच्चे इस्तेमाल करने लगते हैं Social Media? जानें टेक्नोलॉजी

Pencil के साथ आईं कई परेशानियां

फोन के किनारे Pencil लगाने से iPhone Ultra को खोलना परेशानी वाला हो सकता था. फोन खोलने से पहले यूजर को Pencil हटानी पड़ सकती थी. इससे सुविधा बढ़ने की जगह इस्तेमाल का एक्सपीरियंस और मुश्किल हो सकता था.  इसके अलावा फोल्डेबल फोन की अंदरूनी स्क्रीन सामान्य स्मार्टफोन डिस्प्ले की तुलना में ज्यादा नाजुक और सेंसिटिव होती है. Apple को चिंता थी कि स्टायलस जैसी चीज स्क्रीन पर इस्तेमाल या रखने के दौरान निशान और स्क्रेचेस छोड़ सकती है. यही वजहें Apple के लिए बड़ी समस्या बनीं.

यह भी पढ़ें - Smart TV में कितनी होती है Storage? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Technology IPhone Ultra Apple Event 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone Ultra में नहीं मिलेगी Apple Pencil? बड़ा खुलासा
iPhone Ultra में नहीं मिलेगी Apple Pencil? बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
MacBook बेच रहे हैं? Data Migration से Reset तक पहले करें ये जरूरी काम
MacBook बेच रहे हैं? Data Migration से Reset तक पहले करें ये जरूरी काम
टेक्नोलॉजी
नॉर्मल वीडियो को Ultra HD में कैसे बदलते हैं? जानिए ये स्मार्ट तरीका
नॉर्मल वीडियो को Ultra HD में कैसे बदलते हैं? जानिए ये स्मार्ट तरीका
टेक्नोलॉजी
चटका हुआ Tempered Glass इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी! ये होते हैं खतरे
चटका हुआ Tempered Glass इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी! ये होते हैं खतरे
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget