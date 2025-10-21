लिक्विड ग्लास डिजाइन नहीं आया पसंद? अब ऐप्पल ले आई नया टिंटेड ऑप्शन, यूजर कर सकेंगे यह काम
ऐप्पल डिवाइसेस पर iOS 26 अपडेट में मिला लिक्विड ग्लास डिजाइन कई यूजर्स को पसंद नहीं आया था. ऐसे यूजर्स की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए ऐप्पल ने नया टिंटेड ऑप्शन लॉन्च किया है.
ऐप्पल ने आईफोन 17 सीरीज की लॉन्चिंग के लगभग एक हफ्ते iOS 26 अपडेट को रोल आउट किया था. अब तक की सबसे बड़ी विजुअल अपडेट में ऐप्पल ने लिक्विड ग्लास डिजाइन दिया है, लेकिन कई यूजर्स को यह डिजाइन पसंद नहीं आया. अब ऐप्पल ने इसे कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया है. इसकी मदद से यूजर लिक्विड ग्लास को एकदम साफ से लेकर एकदम टिंटेड तक कर सकेंगे. मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन के लिए आए इस फीचर को सेटिंग में जाकर इनेबल किया जा सकता है.
नए डिजाइन से यूजर्स को थीं ये शिकायतें
कई यूजर्स का कहना था कि लिक्विड ग्लास डिजाइन के कारण इंटरफेस के कई हिस्सों को ठीक से देख पाना मुश्किल हो गया था. ऐप्पल म्यूजिक और दूसरी ऐप्स में नोटिफिकेशन और नेविगेशन कंट्रोल आदि में यह दिक्कत ज्यादा आ रही थी. ऐप्पल ने बताया कि कई यूजर्स ने कहा कि उन्हें नए डिजाइन के लिए ओपेक लुक की जरूरत है. इसके बाद नई अपडेट लाई जा रही है, जिससे यूजर्स लिक्विड ग्लास को अपने हिसाब से पर्सनलाइज्ड कर सकेंगे. यह नया फीचर iOS 26.1 beta 4 में यूजर्स के लिए रोल आउट होगा.
ऐसे कर पाएंगे टिंटेड लुक को एक्टिव
इस फीचर को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को आईफोन की सेटिंग में जाकर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाना होगा. इसमें उन्हें लिक्विड ग्लास मेनू दिखेगा. इसमें जाकर यूजर क्लियर और टिंटेड में से एक लुक चुन सकेंगे. टिंटेड लुक चुनने पर इंटरफेस की ओपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे ऐप्स आइकन और दूसरे एलिमेंट को देखना आसान हो जाएगा. मैकबुक पर यह फीचर सिस्टम सेटिंग में जाकर अपीयरेंस सेक्शन से एक्सेस किया जा सकता है.
डार्क मोड भी आएगा काम
यह फीचर आने तक एक और तरीके से भी लिक्विड ग्लास डिजाइन को बेहतर किया जा सकता है. लाइट मोड की बजाय यह डिजाइन डार्क मोड में बेहतर नजर आता है. अपने आईफोन या आईपैड पर डार्क मोड इनेबल करने के लिए सेटिंग में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर टैप करें. यहां आपके डार्क मोड ऑन करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा.
ये भी पढ़ें-
WhatsApp में आया नया फीचर, अब AI से इमेज जनरेट कर लगा पाएंगे स्टेटस, जानें तरीका
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL