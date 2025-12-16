फोल्डेबल आईफोन में क्या-क्या मिलेगा? ऐप्पल ने फाइनल कर लिए डिस्प्ले और कैमरा समेत ये फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









अमेरिकी टेक कंपनी ऐप्पल अगले साल फोल्डेबल फोन मार्केट में एंट्री करने जा रही है. लंबे इंतजार के बाद सितंबर, 2026 में पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होगा. इससे जुड़ी कई लीक्स पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब ताजा रिपोर्ट में इसके कई फीचर्स का पता चला है. बताया जा रहा है कि ऐप्पल ने इसके डिस्प्ले और कैमरा समेत कई फीचर्स को फाइनल कर लिया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि यूजर्स को इस फोन में क्या-क्या मिलने वाला है.

कैसे अनलॉक होगा फोल्डेबल आईफोन?

फोल्डेबल आईफोन से फेस आईडी गायब रहेगी और कंपनी इसमें फिंगरप्रिंट रीडर भी यूज नहीं करेगी. इसे अनलॉक करने के लिए साइट में बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा. फोल्डेबल आईफोन को पतला रखने के लिए फेस आईडी की जगह फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा रहा है.

कितना होगा डिस्प्ले का साइज?

फोल्डेबल आईफोन का मेन डिस्प्ले 7.58 इंच और कवर डिस्प्ले 5.25 इंच का होगा. साथ ही ऐसे कयास हैं कि इस आईफोन की चौड़ाई सैमसंग के फोल्डेबल फोन की तुलना में ज्यादा हो सकती है. इससे अनफोल्ड होने पर आईफोन बाजार में मौजूद अन्य फोल्डेबल फोन की तुलना में हॉरिजॉन्टली ज्यादा बड़ा दिखेगा. साथ ही इसके डिस्प्ले पर कोई क्रीज नहीं होगी, जिससे फोन के अनफोल्ड होने पर यह पता नहीं चल पाएगा कि यह स्क्रीन बीच से फोल्ड होती है.

कैसा होगा कैमरा सेटअप?

यह लगभग तय हो चुका है कि फोल्डेबल आईफोन अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च होगा और इसे 24MP सेंसर से लैस किया जा सकता है. वहीं रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसे 48MP सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है.

कीमत उड़ा देगी होश

ऐप्पल इस आईफोन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, जिसके चलते इसकी कीमत ज्यादा होगी. लीक्स के मुताबिक, इसकी शुरुआती कीमत लगभग 2.15 लाख रुपये हो सकती है. इस कीमत के बावजूद उम्मीद की जा रही है कि यह फोन खूब बिकेगा और फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट को बदलकर रख देगा.

