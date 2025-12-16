हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोल्डेबल आईफोन में क्या-क्या मिलेगा? ऐप्पल ने फाइनल कर लिए डिस्प्ले और कैमरा समेत ये फीचर्स

फोल्डेबल आईफोन में क्या-क्या मिलेगा? ऐप्पल ने फाइनल कर लिए डिस्प्ले और कैमरा समेत ये फीचर्स

ऐप्पल अगले साल फोल्डेबल फोन मार्केट में एंट्री करने वाली है. पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए ऐप्पल ने डिस्प्ले और कैमरा समेत कई फीचर्स को फाइनल कर लिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिकी टेक कंपनी ऐप्पल अगले साल फोल्डेबल फोन मार्केट में एंट्री करने जा रही है. लंबे इंतजार के बाद सितंबर, 2026 में पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होगा. इससे जुड़ी कई लीक्स पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब ताजा रिपोर्ट में इसके कई फीचर्स का पता चला है. बताया जा रहा है कि ऐप्पल ने इसके डिस्प्ले और कैमरा समेत कई फीचर्स को फाइनल कर लिया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि यूजर्स को इस फोन में क्या-क्या मिलने वाला है.

कैसे अनलॉक होगा फोल्डेबल आईफोन?

फोल्डेबल आईफोन से फेस आईडी गायब रहेगी और कंपनी इसमें फिंगरप्रिंट रीडर भी यूज नहीं करेगी. इसे अनलॉक करने के लिए साइट में बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा. फोल्डेबल आईफोन को पतला रखने के लिए फेस आईडी की जगह फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा रहा है.

कितना होगा डिस्प्ले का साइज?

फोल्डेबल आईफोन का मेन डिस्प्ले 7.58 इंच और कवर डिस्प्ले 5.25 इंच का होगा. साथ ही ऐसे कयास हैं कि इस आईफोन की चौड़ाई सैमसंग के फोल्डेबल फोन की तुलना में ज्यादा हो सकती है. इससे अनफोल्ड होने पर आईफोन बाजार में मौजूद अन्य फोल्डेबल फोन की तुलना में हॉरिजॉन्टली ज्यादा बड़ा दिखेगा. साथ ही इसके डिस्प्ले पर कोई क्रीज नहीं होगी, जिससे फोन के अनफोल्ड होने पर यह पता नहीं चल पाएगा कि यह स्क्रीन बीच से फोल्ड होती है.

कैसा होगा कैमरा सेटअप?

यह लगभग तय हो चुका है कि फोल्डेबल आईफोन अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च होगा और इसे 24MP सेंसर से लैस किया जा सकता है. वहीं रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसे 48MP सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है.

कीमत उड़ा देगी होश

ऐप्पल इस आईफोन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, जिसके चलते इसकी कीमत ज्यादा होगी. लीक्स के मुताबिक, इसकी शुरुआती कीमत लगभग 2.15 लाख रुपये हो सकती है. इस कीमत के बावजूद उम्मीद की जा रही है कि यह फोन खूब बिकेगा और फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट को बदलकर रख देगा.

ये भी पढ़ें-

Galaxy Z TriFold की स्क्रीन रिप्लेसमेंट पडे़गी बहुत महंगी, होश उड़ा देगी लागत, इतनी कीमत में आ जाएगा नया आईफोन

Published at : 16 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Tags :
Foldable IPhone Apple TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Chinese Dragon: चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
हेल्थ
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget