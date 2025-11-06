हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल के लिक्विड ग्लास डिजाइन को कॉपी कर रहीं एंड्रॉयड कंपनियां, इस कंपनी का नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

ऐप्पल के लिक्विड ग्लास डिजाइन को कॉपी कर रहीं एंड्रॉयड कंपनियां, इस कंपनी का नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

ऐप्पल का लिक्विड ग्लास डिजाइन भले ही कंपनी के यूजर्स को पसंद नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद एंड्रॉयड कंपनियां इस डिजाइन को कॉपी करने लगी हैं. इनमें सैमसंग का नाम भी शामिल है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 11:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने iOS 26 में अब तक की सबसे बड़ी विजुअल अपडेट देते हुए लिक्विड ग्लास डिजाइन दिया था. लोगों को यह खास पसंद नहीं आया और कंपनी को इसे टोन-डाउन करना पड़ा. इसके बावजूद एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भी इस डिजाइन की कॉपी करने लगी हैं. इनमें ऐप्पल की सबसे बड़ी कंपीटिटर कंपनी सैमसंग का नाम भी शामिल है, जो अपने डिवाइस के लिए लिक्विड ग्लास डिजाइन से इंस्पार्ड डिजाइन लेकर आ रही है. 

One UI 8.5 में मिलेगा ऐप्पल इंस्पायर्ड लुक

अगले साल की शुरुआत में सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करेगी. इसके साथ ही One UI 8.5 अपडेट को रोल आउट किया जाएगा. इसमें ऐप्पल-इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिल सकता है. अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार इस अपडेट के कई एलीमेंट्स iOS की तरह दिखेंगे. 

वीवो के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मिलेगा नया लुक

हाल ही में वीवो ने ऐलान किया था कि वह FunTouch OS को OriginOS 6 से रिप्लेस करने जा रही है और इसमें नया डिजाइन मिलेगा. यह डिजाइन देखने में ऐप्पल के iOS 26 जैसा होगा. हालांकि, वीवो का कहना है कि यह डिजाइन बहते हुए पानी से इंस्पायर है.

रियलमी भी लाई लिक्विड ग्लास जैसा डिजाइन

रियलमी ने Realme UI 7.0 का ऐलान किया है, जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है. कंपनी इस लाइट ग्लास डिजाइन बता रही है, लेकिन यह ऐप्पल के लिक्विड ग्लास डिजाइन से ही इंस्पायर है. Realme GT8 Pro में यह डिजाइन देखने को मिलेगा.

पहले से चलता आ रहा है ट्रेंड

ऐप्पल के डिजाइन या फीचर्स को कॉपी करने का यह पहला मामला नहीं है. कई मौके पर एंड्रॉयड कंपनियां ऐप्पल के डिजाइन और दूसरी चीजों को कॉपी करती रही हैं. ताजा मामले में भले ही ऐप्पल यूजर्स लिक्विड ग्लास डिजाइन को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे एंड्रॉयड कंपनियों को फर्क नहीं पड़ा और नया डिजाइन ले आईं.

Published at : 06 Nov 2025 11:15 AM (IST)
अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
