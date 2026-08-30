Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel, Jio और Vi में किसने मारी बाजी! सामने आ गई TRAI की रिपोर्ट

Airtel, Jio और Vi में किसने मारी बाजी! सामने आ गई TRAI की रिपोर्ट

TRAI की जुलाई 2026 रिपोर्ट में Airtel ने नए मोबाइल यूजर्स जोड़ने में Jio और Vi को पीछे छोड़ दिया. आइए जानते हैं कि किस कंपनी ने कितने ग्राहक जोड़े और किसका रहा दबदबा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Aug 2026 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रह गया है. मशीन-टू-मशीन (M2M) कनेक्शन और IoT यानी Internet of Things का दायरा भी काफी तेजी से बढ़ा है. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) की जुलाई 2026 की टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट के मुताबिक, Airtel, Jio और Vodafone Idea (Vi) तीनों कंपनियों के M2M कनेक्शनों में लगातार इजाफा दर्ज किया गया है.

Jio का क्या हाल है

Reliance Jio ने M2M सेगमेंट में लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 में कंपनी के M2M कनेक्शन 20.60 मिलियन थे जो जुलाई में बढ़कर 26.56 मिलियन पहुंच गए हैं.

वहीं, छह महीने के दौरान Jio ने 5.96 मिलियन M2M कनेक्शन जोड़े हैं. सिर्फ जुलाई की बात करें तो Jio ने 0.80 मिलियन नए M2M कनेक्शन जोड़े हैं. इस दौरान कंपनी का कुल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस भी 491.49 मिलियन से बढ़कर 506.03 मिलियन हो गया है.

Vi को M2M से मिला सहारा

Vodafone Idea के लिए भी M2M कारोबार लगातार पॉजिटिव रहा है. जुलाई के आकंड़ों की बात करें तो कंपनी का नंबर बढ़कर 21.92 मिलियन हो गया है. जनवरी से अब तक ये 3.11 मिलियन की बढ़ोतरी है.

दिलचस्प बात यह है कि Vi के कंज्यूमर सेगमेंट पर दबाव बना रहा. जुलाई में कंपनी के कंज्यूमर SIM कनेक्शनों में करीब 59,000 की कमी आई है. ऐसे में M2M सेगमेंट की ग्रोथ कंपनी के लिए फायदा लेकर आई है.

यह भी पढ़ें: मोबाइल रिचार्ज फिर हो सकता है महंगा! ये बताई जा रही वजह

Airtel सबसे आगे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि M2M कनेक्शन बढ़ाने के मामले में Bharti Airtel तीनों कंपनियों में सबसे आगे रही है. जनवरी 2026 में Airtel के पास 70.18 मिलियन M2M कनेक्शन थे जो जुलाई तक बढ़कर 84.45 मिलियन हो गए हैं.

इस तरह करीब छह महीनों में कंपनी ने 14.27 मिलियन नए M2M कनेक्शन जोड़े. ये लगभग 20.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

क्या होता है M2M कनेक्शन?

जानकारी के अनुसार, M2M टेक्नोलॉजी के तहत मशीनें और डिवाइस बिना ह्यूमन इंट्रप्शन के एक-दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल स्मार्ट मीटर, वाहन ट्रैकिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी, सिक्योरिटी सिस्टम और कई तरह के IoT डिवाइस में किया जाता है. ऐसे कनेक्शनों की बढ़ती संख्या बताती है कि भारत में डिजिटल और कनेक्टेड डिवाइस का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है.

M2M बाजार क्यों है अहम?

M2M कनेक्शन टेलीकॉम कंपनियों के लिए इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इनसे उन्हें स्मार्टफोन यूजर्स के अलावा भी एक बड़ा कारोबारी बाजार मिलता है. जैसे-जैसे IoT, स्मार्ट वाहन, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल डिजिटलाइजेशन का विस्तार होगा, ऐसे कनेक्शनों की जरूरत भी बढ़ती जाएगी.

यह भी पढ़ें:

Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
TRAI TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Airtel, Jio और Vi में किसने मारी बाजी! सामने आ गई TRAI की रिपोर्ट
Airtel, Jio और Vi में किसने मारी बाजी! सामने आ गई TRAI की रिपोर्ट
टेक्नोलॉजी
Xiaomi 18 Fold में होगी China की LPDDR6 Chip, जानें खासियत
Xiaomi 18 Fold में होगी China की LPDDR6 Chip, जानें खासियत
टेक्नोलॉजी
China का Kimi K3 vs OpenAI, AI रेस में कौन आगे?
China का Kimi K3 vs OpenAI, AI रेस में कौन आगे?
टेक्नोलॉजी
Facebook पर कब वीडियो पोस्ट करने पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं? जानें पूरा हिसाब
Facebook पर कब वीडियो पोस्ट करने पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं? जानें पूरा हिसाब
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान
Nepal News: नेपाल बाढ़ में तबाही! बह गए 616 लोग, 320 भारतीय अब भी लापता.. ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
बॉलीवुड
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
क्रिकेट
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
विश्व
यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात
यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
टेक्नोलॉजी
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget