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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: गर्मी से बचने के लिए लेना है नया कूलर? खरीदने से पहले इन चीजों को देखना है जरूरी

Tech Tips: गर्मी से बचने के लिए लेना है नया कूलर? खरीदने से पहले इन चीजों को देखना है जरूरी

Air Cooler Buying Tips: गर्मी से बचने के लिए अगर आप कूलर खरीद रहे हैं तो कई चीजों पर ध्यान देना जरूरी है. इसके बिना आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे और गर्मी से राहत भी नहीं मिलेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 06:48 AM (IST)
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  • इन्वर्टर सपोर्ट और कम बिजली खपत वाला कूलर खरीदें।

Air Cooler Buying Tips: गर्मी के मौसम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और पारा 40 डिग्री से पार जा चुका है. इस मौसम में कमरे में घुसते ही सबसे पहले ठंडी हवा की जरूरत होती है. अब पंखों से ठंडी हवा आनी बंद हो गई है और लू का सामना करने के लिए कूलर की जरूरत पड़ेगी. अगर आप कूलर खरीदना चाहते हैं तो अलग-अलग तरह के कई ऑप्शन दिख जाएंगे. दुकानों से लेकर ऑनलाइन मार्केटप्लेस तक सब जगह इतने ऑप्शन्स हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कूलर खरीदने से पहले क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए. 

जगह के हिसाब से सेलेक्ट करें कूलर का टाइप

कूलर खरीदने जाने से पहले यह डिसाइड कर लें कि आपको किस टाइप का कूलर लेना है. अगर आपको बड़े कमरे या किसी ओपन स्पेस के लिए कूलर की जरूरत है तो डेजर्ट कूलर आपके काम आएगा. ये साइज में बड़े होते हैं और बड़े पंखे से ज्यादा एरिया में कूलिंग दे सकते हैं. वहीं अगर आपको छोटे कमरे या ऑफिस के लिए कूलर चाहिए तो आप टावर कूलर ले सकते हैं. ये साइज में छोटे होते हैं और ज्यादा शोर भी नहीं करते.

वाटर टैंक कैपेसिटी

अगर आपको पूरी रात या कई घंटों तक लगातार ठंडी हवा चाहिए तो कूलर मे पानी होना जरूरी है. इसलिए कूलर खरीदने से पहले वाटर टैंक कैपेसिटी को चेक कर लें. अगर आप ज्यादा गर्मी वाली जगहों पर रहते हैं तो बड़े वाटर टैंक वाला कूलर खरीदें. इससे उसमें बार-बार पानी डालने का झंझट नहीं रहेगा.

कूलिंग पैड

कूलर कितनी ठंडी हवा देगा, यह कूलिंग पैड पर भी डिपेंड करता है. इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले कूलिंग पैड लगा हुआ कूलर ही खरीदें. आजकल ज्यादातर कूलर में हनीकॉम्ब स्टाइल पैड मिलने लगे हैं, जो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और आसानी से 2-3 सीजन चल जाते हैं. इसके अलावा डेजर्ट या बड़े कूलर में घास वाले पैड भी मिलते हैं, जो कम चलते हैं, लेकिन जबरदस्त ठंडक देते हैं.

इन्वर्टर सपोर्ट

गर्मियों के मौसम में पावर कट होना आम बात है. अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, जहां लगातार पावर कट होते रहते हैं तो इन्वर्टर सपोर्ट वाला कूलर लेना चाहिए. आजकल इन्वर्टर सपोर्ट वाले कई कूलर मार्केट में अवेलेबल है. यह बिजली जाने की सूरत में भी आपको गर्मी से बचा सकते हैं. इसके अलावा कूलर की एनर्जी एफिशिएंसी भी चेक कर ले. ऐसा कूलर खरीदें जो कम बिजली खाता हो.

ये भी पढ़ें- Tech Tips: पंखा कर रहा है आवाज तो इग्नोर न करें, बड़ा खर्चा करवा सकती हैं ये छोटी-मोटी गड़बड़

Published at : 23 Apr 2026 06:48 AM (IST)
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