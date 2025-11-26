नौकरी नहीं छीनेगा AI, लेकिन आपकी अगली जॉब करेगा तय! चौंकाने वाला दावा हुआ वायरल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Artificial Intelligence: आज के समय में सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की नौकरियां खत्म कर देगा. लोग डरते हैं कि मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी. OPPO की Find X9 सीरीज़ के लॉन्च के दौरान, कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटजी पीटर दोह्युंग ली और हेड ऑफ ब्रांड कम्युनिकेशन गोल्डी पात्राइक ने इसी सवाल का दिलचस्प जवाब दिया.

AI कोई खतरा नहीं बल्कि एक मज़बूत औजार

पीटर के मुताबिक, AI इंसान का विकल्प नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जो किसी भी काम को आसान और तेज़ बना देता है. उनका कहना है कि जो लोग AI को सीख लेंगे, वे किसी भी क्षेत्र में खुद को बेहतर बना पाएंगे. चाहे आप फोटोग्राफर बनना चाहें, शेफ, डेवलपर या करियर बदलना चाहें AI आपका सबसे बड़ा सहायक बन सकता है. वे कहते हैं कि असली चुनौती AI से मुकाबला करना नहीं, बल्कि नई तकनीक को सीखने की गति है.

उनका साफ संदेश “जो सीखेंगे, वही आगे बढ़ेंगे. जो सीखने से बचेंगे, वे पीछे रह जाएंगे.” रोटी, कपड़ा, मकान...मोबाइल के बाद अब AI जीवन की जरूरत. गोल्डी पात्राइक ने AI की जरूरत को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया. उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल हमारी बेसिक ज़रूरतों में शामिल हो चुका है, वैसे ही अब AI भी जीवन की पांचवीं आवश्यकता बन जाएगा.

उनके मुताबिक, AI एक परिवार के नए सदस्य जैसा है उसे अपनाइए, समझिए और इस्तेमाल कीजिए, तभी वह आपकी ताकत बनेगा. गोल्डी का मानना है कि AI इंसान को बदलेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा स्मार्ट बनाएगा. भावनाओं को समझना अभी भी इंसानों का काम है, इसलिए AI और इंसान साथ मिलकर एक बेहतर टीम बन सकते हैं.

क्या है AI

AI असल में कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा रूप है जो बहुत बड़े डाटा को तेजी से प्रोसेस कर के पैटर्न पहचानता है और उसी आधार पर फैसले लेता है. यह इंसानों की तरह सोच या महसूस नहीं कर सकता लेकिन ऐसे काम कर सकता है जिनके लिए सामान्य तौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है.

