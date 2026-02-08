150 की जगह 15000 का चूना, ऑटो ड्राइवर ने किया QR कोड स्कैम, जानें इससे बचने के तरीके

QR Code Scam: देश में आजकल लोग ऑनलाइन हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं. पेमेंट के लिए लोग पहले कैश जेब में रखकर चलते थे. लेकिन अब माहौल पूरा बदल चुका है. अब लोग ऑनलाइन सिस्टम के जरिए पेमेंट करते हैं. इसके लिए कई यूपीआई ऐप्स मौजूद है. लोग ज्यादातर QR कोड के जरिए पेमेंट करते हैं. QR कोड पेमेंट ने लेनदेन को बेहद आसान तेज और सुविधाजनक बना दिया.

देखा जाए तो UPI सिस्टम आज पेमेंट का सेफ्ट जरिया बन चुका है. लेकिन कुछ ठग सिस्टम की छोटी कमियों का फायदा उठाकर या सीधे साधे लोगों को उलझाकर धोखाधड़ी करने के तरीके खोज लेते हैं. ऐसा ही एक स्कैम इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें एक ऑटो ड्राइवर ने एक शख्स के साथ स्कैम किया. जान लीजिए कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं.

1500 की जगह 15000 खाते से उड़ गए

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने दिखाया कि कैसे 1500 की जगह 15000 रुपये खाते से कट सकते हैं. अगर पेमेंट करते समय ध्यान न दिया जाए. कंटेंट क्रिएटर संकेत प्रकाश खंडागले ने एक फिक्शनल कहानी के जरिए इस तरीके को आसनी से समझाया जिससे लोग सावधान रहें.

इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे एक शख्स ऑटोवाले के क्यूआर कोड को स्कैन करता है. जिसमें 1500 रुपये होते हैं. लेकिन उसमें 15000 रुपये शख्स के खाते से कट जाते हैं. नार्मली जब यूजर खुद मोबाइल पर अमाउंट मैनुअली दर्ज करता है. तब इस तरह का स्कैम नहीं होता है. लेकिन जल्दबाज़ी में फोन की स्क्रीन को ठीक से न देखना और बिना चेक किए पेमेंट कन्फर्म कर देने से पैसे कट जाते हैं.

कैसे होता है स्कैम?

वायरल इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे एक शख्स ऑटो से उतरकर 150 रुपये का पेमेंट करता है, लेकिन उसके खाते से 15000 रुपये कट जाते हैं. वीडियो में इसका पूरा तरीका बताया गया है. इसमें शख्स ऑटोवाले का जो क्यूआर कोड स्कैन करता है. असल में क्यूआर पेमेंट के लिए नहीं है.

बल्कि पेमेंट रिक्वेस्ट का अप्रूवल होता है. आपको बता दें कि सभी QR सिर्फ पैसे लेने के लिए नहीं होता. कुछ QR ऐसे भी होते हैं जो पेमेंट मांगने की रिक्वेस्ट भेजते हैं. अगर स्क्रीन पर कभी कलेक्ट, पे या अप्रूव जैसी रिक्वेस्ट दिखे. तो बिना पढ़े कन्फर्म नहीं करना चाहिए.

इन तरीकों से खुदको बचाएं

वायरल इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @spiktec_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. उसमें बताया गया है कि कभी भी सब्जी वाला, ऑटो वाला, डिलीवरी बॉय, अगर आपको जल्दी पेमेंट करने को बोलता है. तो हमेशा क्यूआर को स्कैन करने के बाद स्क्रीन पर देखें कि उसमें अप्रूव रिक्वेस्ट तो नहीं लिख के तो नहीं आ रही. क्योंकि अगर आप उसपर क्लिक करके यूपीआई पिन डालते हैं. तो वह रिक्वेस्ट असेप्ट हो जाती है. और जैसे वीडियो में 1500 की जगह 15000 रुपये कटे वैसे ही आपके खाते से भी कट सकते हैं.

