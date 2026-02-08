एक्सप्लोरर
फिल्मों से दूर रहकर भी ये हसीना कमा रही है मोटा पैसा, अरबपतियों की शादी और फंक्शन करती हैं होस्ट
बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रे्सेस हैं जिन्होंने एक वक्त पर इंडस्ट्री से दूरी बना ली. कोई बिजनेसवुमेन बन गई तो कोई हाउस वाइफ बनकर अपना गुजारा कर रही हैं. आज ऐसी ही एक एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं.
बॉलीवुड की चकाचौंध लोगों को काफी आकर्षित करती है. यही वजह है कि हर दिन सैकड़ों लड़कियां मुंबई आती हैं. कुछ फिल्मी पर्दे पर छा जाती हैं तो कुछ चुनिंदा फिल्मों के बाद इंडस्ट्री से दूर हो जाती हैं. उन्हीं में से एक सोफी चौधरी भी हैं.
Published at : 08 Feb 2026 03:57 PM (IST)
