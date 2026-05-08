AC से लीक हो रहा है पानी? ये हो सकते हैं कारण, परेशानी से बचने के लिए जरूर करें चेक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूनिट में फंगस लगने से ड्रेनेज सिस्टम जाम होकर पानी लीक करता है।

AC Leaking Water: गर्मी के दौरान कोई दिन ऐसा नहीं होता, जब AC की जरूरत न पड़े. लगातार यूज के कारण कई बार AC में इश्यू आने लगते हैं. ऐसा ही एक कॉमन इश्यू AC से पानी लीक होना होता है. कई बार AC की इनडोर यूनिट से पानी टपकने लगता है. ऐसा होने पर AC यूज करना मुश्किल काम बन जाता है. कुछ देर यूज करने पर पूरा फर्श गीला हो जाता है. अगर आपके AC से भी पानी लीक हो रहा है तो यह दिखाता है कि अब यूनिट को रिपेयर की जरूरत है. आज हम उन कारणों की बात करेंगे, जिससे AC एक तरह से झरना बन जाता है.

AC से क्यों लीक होता है पानी?

एयर फिल्टर ब्लॉक होना- कई बार एसी में लगे फिल्टर धूल-मिट्टी के कारण गंदे हो जाते हैं. अगर इन्हें समय पर साफ न किया जाए तो ब्लॉक होने का भी खतरा रहता है. अगर फिल्टर ब्लॉक हो जाए तो इससे एयरफ्लो के साथ-साथ इवेपोरेटर कॉयल भी खराब हो सकती है. इसके खराब होने पर इनडोर यूनिट से पानी लीक होना शुरू हो सकता है. इसलिए एयर फिल्टर को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए.

इंस्टॉलेशन में गड़बड़- अगर आप नया AC यूज कर रहे हैं और इससे पानी लीक होने लगे तो इंस्टॉलेशन में गड़बड़ हो सकती है. अगर इंस्टॉलेशन के समय जरा-सी भी गड़बड़ हो जाए तो यह पानी लीक होने का कारण बन सकती है. इसलिए एसी को हमेशा प्रोफेशनल से ही इंस्टॉल करवाएं. नए एसी में पानी लीक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण इंस्टॉलेशन में गड़बड़ होना ही होता है.

ड्रेन पाइप का टूटना- AC में बनने वाले पानी को बाहर ले जाने के लिए एक ड्रेन पाइप होती है. अगर यह पाइप टूट या ब्लॉक हो जाए तो बाहर जाने वाला पानी कमरे के अंदर आ सकता है. इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं. अगर एसी यूज होते समय ड्रेन पाइप से पानी बाहर नही आ रहा है तो इसमें खराबी हो सकती है. टेक्नीशियन को बुलाकर इसे रिप्लेस कराना आसान समाधान है.

फंगस की समस्या- कई बार नमी के कारण इनडोर यूनिटम में फंगस की समस्या हो जाती है. इस कारण एयरफ्लो भी ब्लॉक हो सकता है और कई मामलों में यह ड्रेनेज सिस्टम को भी जाम कर सकती है. ड्रेनेज सिस्टम के बंद होने के कारण जब पानी बाहर नहीं जा पाएगा तो यह दूसरी जगहों से लीक हो सकता है. इससे बचने के लिए नियमित तौर पर एसी की सर्विस करवाते रहें.

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