कार्तिगई दीपम उत्सव में मदुरै की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर पहुंचकर पुजारियों ने दीप जलाए, इसके बावजूद हिन्दू संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है. हिन्दू संगठनों के विरोध का कारण था कि दीप को 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) पर नहीं जलाया गया. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर सिकंदर बादशाह दरगाह के पास 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) पर पुजारियों की नियत टीम यह दीप जलाएगी. इसके विरोध में हिन्दू संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई.

दूसरी तरफ, इस केस के पेटिशनर रामा रविकुमार के वकील ने दीप को दीपाथून पर न जलाए जाने पर इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया है. वकील आर.एम. अरुण स्वामीनाथन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले पर स्वत: संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने कहा , "हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. हमने धारा 144 के आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के समक्ष याचिका भी दायर की थी.

तमिलनाडु में भारी बवाल

वकील आर.एम. अरुण स्वामीनाथन ने आगे कहा कि तमिलनाडु सरकार का दृष्टिकोण हिंदुओं के खिलाफ है, खासकर इसलिए क्योंकि वे पहाड़ी की चोटी पर दीपम जलाने के इच्छुक नहीं हैं. यह सब पहले से सुनियोजित (प्री-प्लान्ड) था. अब उनकी मंशा सामने आ गई है. उनका पूरा एजेंडा भी उजागर हो गया है. अब हमारे पास अवमानना याचिका (Contempt Application) दायर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है. हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष झूठी गवाही (Perjury) या अन्य उचित याचिकाएं भी दायर कर सकते हैं. इसके साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान अवमानना (Suo Motu Contempt) के लिए भी इस मामले का उल्लेख करने जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर सिकंदर बादशाह दरगाह के पास 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) पर, केवल एक अधिकृत टीम द्वारा 'कार्तिगई दीपम' का दीपक जलाने की अनुमति दी थी. तमिलनाडु सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम जनता को वहां जाने, जुलूस निकालने या भीड़ इकट्ठा करने से रोक दिया था.

बीजेपी कार्यकर्ता किए गए हाउस अरेस्ट

सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए बीजेपी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नागेंद्रन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था. जिसके बाद नागेंद्रन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने 20000 से ज्यादा बीजेपी और अन्य हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है.

नैनार नागेंद्रन ने नजरबंद होने के बाद एक वीडियो बनाकर कहा, "10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात करना अनावश्यक है. कई हिंदुओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को नज़रबंद रखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं." उन्होंने कहा कि पूरे तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है. इस कृत्य के लिए हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की कड़ी निंदा करते हैं.