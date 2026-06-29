अब Instagram नहीं, आप तय करेंगे आपकी Feed में क्या दिखेगा! जल्द आने वाला है ये नया फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इंस्टाग्राम 'योर एल्गोरिथम' फीचर से फीड नियंत्रण देगा।

उपयोगकर्ता अपनी पसंद के विषय तुरंत चुन सकेंगे।

फीचर का परीक्षण चल रहा, जल्द लॉन्च हो सकता है।

Instagram New Feature: इंस्टाग्राम युवाओं के बीच एक सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. यहां पर लोग रील बनाने से लेकर दोस्तों से बातें करने तक, कई सारे फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं. अक्सर देखा गया है कि लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को खोलते हैं तो उनके फीड में अलग-अलग पोस्ट दिखते हैं. लेकिन कंपनी अब एक नया फीचर पेश करने वाली है जिसकी मदद से अब आप खुद तय करेंगे कि आपकी फीड में क्या-क्या दिखेगा. आइए जानते हैं कि क्या है नया फीचर.

क्या है ये नया फीचर

Instagram के हेड एडम मोसेरी के अनुसार, कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है जिसका नाम Your Algorithm है. इस फीचर का मकसद है कि अब यूजर खुद बताएं कि उन्हें अपनी फीड में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है. बता दें कि इस फीचर के रोलआउट होने के बाद यूजर अपनी पसंद के टॉपिक्स को आसानी से अपनी फीड के लिए चुन सकेंगे.

मिलेगा नया इंटरफेस

आपको बता दें कि इस नए फीचर के आने के बाद माना जा रहा है कि इंस्टाग्राम का इंटरफेस भी बदल सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इस फीचर को लेकर फिलहाल कई सारे डिजाइन पर काम कर रही है.

इसके अलावा बता दें कि इस नए फीचर के आने के बाद यूजर को बार-बार सेटिंग में जाने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी. इसकी मदद से यूजर कंटेंट देखते हुए ही Algorithm को अपनी पसंद बता सकेंगे जिससे Feed पहले से ज्यादा बढ़िया हो सकेगी.

कैसे काम करेगा फीचर

मोसेरी के मुताबिक, Meta इस बार ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिसकी मदद से यूजर को बिना समय गंवाए ही अपनी फीड को बदलने का मौका मिलेगा. जी हां, कंपनी के अनुसार, इस फीचर में यूजर को कोई भी कंटेंट देखते हुए ही अपनी फीड बदलने का मौका मिलेगा.

उदाहरण के लिए बता दें कि मान लिजिए कोई यूजर कोई रील देख रहा है या फिर कोई पोस्ट पढ़ रहा है तो उसी समय उसे अपनी पसंद के टॉपिक्स के बारे में बताने का मौका मिलेगा जिसकी बाद उसकी फीड तुरंत बदल दी जाएगी. इससे यूजर्स को रियल टाइम में इस फीचर का फायदा मिलेगा.

कब तक होगा रोलआउट

जानकारी के अनुसार, फिलहाल Meta इन फीचर्स की टेस्टिंग कर रही है. कंपनी का कहना है कि कुछ बदलाव सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं. इसके अलावा कुछ फीचर्स को जल्द ही टेस्ट किए जाएंगे. अब अगर ये सभी टेस्ट सफल होते हैं तो आगे आने वाले कुछ महीनों में ये नया फीचर यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है.

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