योगी सरकार यूपी के इस शहर को दे रही है डबल डेकर बस का तोहफा, परिवहन मंत्री ने किया ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अमेठी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश कुमार अग्रहरि उर्फ राजेश मसाला के घर पर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 28 नवंबर को पहुंचे. जहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2024 में जनपद मुख्यालय गौरीगंज में रोडवेज बस अड्डे के निर्माण हेतु घोषणा की गई थी, जिसके लिए लगातार जमीन देखी जा रही है. कई जमीनों को देखा गया है उसी में से एक जमीन जल्दी ही फाइनल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बस अड्डे का निर्माण बहुत ही जल्द किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि अमेठी का कस्बे का बस अड्डा बहुत अच्छा बना हुआ है मैं यहां पर इलेक्ट्रिक बसें चलवा रहा हूं. अमेठी से सुल्तानपुर और प्रयागराज के लिए पिछले 3 महीने से इलेक्ट्रिक बसें चल रही है. यह अभी ट्रायल पर चलाई जा रही है, हम अमेठी और सुल्तानपुर में चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हैं. इन बसों के चलने से प्रदूषण नहीं होगा जिससे र्यावरण भी संतुलित रहेगा.

जल्दी ही चलेगी डबल डेकर बसें

परिवहन मंत्री ने कहा कि द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, मेरी डबल डेकर बसें आ चुकी हैं. जिसमें एक साथ 66 लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं. उसकी ऊंचाई ज्यादा है जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है कि रास्ते में कोई तार अथवा पेड़ ना हो. इसके बाद उस बस को भी अमेठी से अयोध्या प्रयागराज तथा वाराणसी के लिए चलाया जाएगा.

हवाई अड्डे की तर्ज पर बन रहे हैं बस अड्डे

जैसे हवाईए बने हुए हैं ठीक उसी तर्ज पर हमारे 23 बस अड्डे बन रहे हैं, जिन पर काम शुरू हो गया है. 54 अन्य बस अड्डों को हवाई अड्डों के तर्ज पर बनाने के लिए टेंडर किया जाना है जिसमें अमेठी का भी बस अड्डा भी शामिल है. बहुत ही जल्द टेंडर आ जाएगा इसके बाद इन बस अड्डों को भी हवाई अड्डे की तरह विकसित किया जाएगा.