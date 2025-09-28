यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है. इस संबंध में कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मंत्रिपरिषद ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे तक लिक एक्सप्रेस-वे वाया फर्रुखाबाद हेतु प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण इन्जीनियरिंग प्रोक्योरमेन्ट एवं कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) पद्धति पर 6 लेन (8-लेन तक विस्तार) चौड़ाई में किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है.

यह एक्सप्रेस-वे राज्य के सबसे महंगे रोड इंफ्रा में से एक होगा. इससे पहले 91 किलोमीटर के लिए 7300 करोड़ रुपये का खर्च गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर हुआ था. यानी हर 1 किलोमीटर पर करीब 80 करोड़ रुपये का खर्च आया था. अब फर्रूखाबाद के लिए इस एक्सप्रेस-वे के प्रस्ताव से यह रिकॉर्ड भी टूट गया है. इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण में 1 किलोमीटर के लिए लगभग 82 करोड़ रुपये का खर्च आने के आसार हैं. इस लिंक एक्सप्रेस-वे से फर्रूखाबाद जिले को सीधा लाभ मिलेगा.

प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, कुदरैल (इटावा) से शुरू होकर गंगा एक्सप्रेस-वे, सयाइजपुर (हरदोई) पर समाप्त होगा. एक्सप्रेस-वे की प्रस्तावित लम्बाई 90.838 किमी एवं लागत 7488.74 करोड़ रुपये है.

यूपी में बनेगी एक्सप्रेसवे की ग्रिड

इस निर्माण कार्य में केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की भागीदारी नहीं है. ईपीसी पद्धति पर निविदा के माध्यम से निर्माणकर्ता संस्था का चयन की प्रक्रिया करते हुए निर्माण कार्य हेतु 548 दिवस एवं निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त 5 वर्षों तक अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे व बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण के उपरान्त संचालित हैं. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस दे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर मिलकर समाप्त होती है. गंगा एक्सप्रेस-वे (मेरठ से प्रयागराज) निर्माणाधीन है. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे व बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के मिलान बिन्दु कुदरैल (जनपद-इटावा) से गंगा एक्सप्रेस-वे को वाया फर्रुखाबाद ग्रीन फील्ड लिक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे एक प्रकार से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे तक उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तारित करेगा. साथ ही गंगा एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे व बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे तीनों एक्सप्रेस-वे को आपस में लिंक कर एक्सप्रेसवे की ग्रिड बनेगी.