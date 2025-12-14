हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
योगी सरकार का किसानों की आर्थिक समृद्धि पर जोर, धान के लिए 4500 करोड़ से अधिक का भुगतान

योगी सरकार का किसानों की आर्थिक समृद्धि पर जोर, धान के लिए 4500 करोड़ से अधिक का भुगतान

UP News: उत्तर प्रदेश में 3.15 लाख से अधिक किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है. इसके एवज में किसानों को 4500 करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Dec 2025 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का अन्नदाता किसानों की ‘आर्थिक समृद्धि’ पर विशेष जोर है. योगी सरकार एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए 4645 क्रय केंद्र स्थापित कर सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है तो वहीं दूसरी ओर डीबीटी के माध्यम से किसानों को सीधे अकाउंट में पैसे भी भेज रही है. आंकड़ों पर ध्यान दें तो 3.15 लाख से अधिक किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है. इसके एवज में किसानों को 4500 करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है.

यही नहीं, बाजरा बिक्री करने वाले 35 हजार से अधिक किसानों को 421.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश में ‘श्रीअन्न’ की खरीद पहली अक्टूबर से हो रही है. पहली अक्टूबर से पश्चिम उत्तर प्रदेश व पहली नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद हो रही है. 

पिछले सत्र से अधिक किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

योगी सरकार साल दर साल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 13 दिसंबर तक 6.70 लाख किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराया था, जबकि 2025-26 में अब तक यह आंकड़ा 7.83 लाख से अधिक है. बाजरा बिक्री के लिए पिछले वर्ष इस अवधि तक 21630 किसानों का पंजीकरण हुआ था, जो इस वर्ष में 80 हजार से अधिक हो गया है. 

धान और बाजरा किसानों को कितना हुआ भुगतान?

वहीं ज्वार व मक्का में भी पंजीकरण बढ़ गया. ज्वार बिक्री के लिए पिछले साल 12 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया था, इस साल 16 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है. बाजरा खरीद 33 व ज्वार खरीद 11 जनपदों में हो रही है. धान किसानों को 4500 और बाजरा किसानों को 421 करोड़ से अधिक का भुगतान
 हुआ. खाद्य और रसद विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धान की बिक्री, किसानों को भुगतान, क्रय केंद्र की व्यवस्था आदि को लेकर निरंतर समीक्षा बैठक कर रहे हैं. 

किसानों को तेजी से किया जा रहा फसलों का भुगतान

उन्होंने किसानों को समय से भुगतान करने का निर्देश दिया है. शनिवार दोपहर 12 बजे तक 3.15 लाख किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है. इस एवज में यूपी के किसानों को 4541.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. अब तक 4645 क्रय केंद्र भी स्थापित हो चुके हैं. वहीं ‘श्रीअन्न’ की बात करें तो बाजरा किसानों को 421.39 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, पिछले वर्ष इस अवधि तक 187.98 करोड़ रुपये भुगतान हुआ था. सीएम योगी की मॉनीटरिंग से इस वर्ष किसानों को तेजी से भुगतान किया जा रहा है. 

31 दिसंबर तक होगी ‘श्रीअन्न’ की खरीद 

‘श्रीअन्न’ की खरीद पहली अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो 31 दिसंबर तक चलेगी. श्रीअन्न के अंतर्गत बाजरा 33, मक्का 25 व ज्वार खरीद 11 जनपदों में हो रही है. पश्चिम उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी व पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी तक धान खरीद होगी. धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 व (ग्रेड ए) का 2389 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है. ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (मालदांडी) 3749, ज्वार (हाईब्रिड) 3699 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा का 2775 व मक्का का 2400 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है.

Published at : 14 Dec 2025 11:25 PM (IST)
Farmers UP NEWS Yogi Adityanath
