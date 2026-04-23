अप्लाई करने के बाद अब तक नहीं बन पाया पासपोर्ट तो यहां करें शिकायत, ऐसे मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रीजनल पासपोर्ट कार्यालय में विशेष पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जा रहा है. जिसमे लंबित वादों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा. ये फैसला उन आवदेकों के लिए बड़ा ही राहत भरा है जिनका विभिन्न कारणों से प्रोसेसिंग में देरी हो रही है.

इसके लिए पासपोर्ट कार्यालय में ही लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. 3 बजे से शाम 5 बजे तक पासपोर्ट अधिकारी और कर्मचारी आवेदकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे. कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण मौके पर हो सके. यहां बता दें कि विदेश मंत्रालय के निर्देश पर इस अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

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50 आवेदनों पर ही होगा विचार

इस विशेष लोक अदालत में महज 50 शिकायतों का ही निस्तारण होगा, यदि जिसने जल्दी पहुंचकर अपना स्थान बुक करा लिया, उसकी समस्या पहले सुनी जाएगी. आवेदकों को अपने साथ मूल दस्तावेज और उनकी फोटो प्रति भी साथ ले जानी अनिवार्य है. दरअसल ये अदालत उनके लिए वरदान साबित होगी, जिनके प्रकरण लंबे समय से अटके हैं.

मौके पर निस्तारण का दावा

रीजनल पासपोर्ट कार्यालय में अधिकारियों के दावों के मुताबिक जितनी भी शिकायतें आएंगी उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा. इसके लिए विभाग ने भी तैयारी कर ली है. ताकि आवदेकों को अब दिक्कत न हो. जिन-जिन आवदेकों को लिमिटेड सीटों में मौका मिलेगा उन्हें आज लाभ मिलने कि पूरी संभावना है.

आवदेकों का कार्य आज दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक ही होगा.लिहाजा सीमित संख्या में उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा, जिन्होंने समय पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा लिया. इसके अलावा रीजनल कार्यालय में भी आवेदकों के लिए विशेष इंतजाम किये गए हैं.

यहां बता दें कि लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रहीं थीं कि पासपोर्ट कार्यालय में आवदेकों की सुनवाई नहीं हो रही. जिस पर अब ऐसे मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का सहारा लिया जा रहा है. यदि ये योजना सफल रहती है तो भविष्य में इसे और बढ़ाया जा सकता है.

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