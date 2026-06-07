UP Police Constable Exam: यूपी के 75 जिलों में होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 32,679 पदों के लिए कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम
UP Police Constable Exam: यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी (सिपाही) नागरिक पुलिस सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा सोमवार से प्रारंभ हो रही है. यह परीक्षा 8, 9 एवं 10 जून 2026 को प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी. भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन के लिए प्रदेशभर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित की जाएगी. अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए निर्धारित समय के अतिरिक्त 5 मिनट अतिरिक्त भी दिए जाएंगे. तीन दिनों में कुल छह पालियों में परीक्षा संपन्न होगी.
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हर पाली में 4.81 लाख से अधिक परीक्षार्थी
डीजी भर्ती बोर्ड एसबी शिरडकर ने बताया कि भर्ती परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक पाली में लगभग 4,81,416 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन, पुलिस विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है तथा अभ्यर्थियों की पहचान और प्रवेश प्रक्रिया के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं.
पारदर्शिता और सुरक्षा पर विशेष जोर
परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक तथा पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं.
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