बाराबंकी में 'ऑपरेशन दहन' के तहत पुलिस का बड़ा एक्शन, 62 करोड़ की ड्रग्स को जलाकर किया खाक
Barabanki News In Hindi: बाराबंकी पुलिस ने 'ऑपरेशन दहन' के तहत एंटी-ड्रग कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थानों में दर्ज 58 मुकदमों से बरामद कुल 814 किलो 621 ग्राम अवैध मादक पदार्थों का जला दिया.
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स को आग के हवाले कर दिया. पुलिस के इस एक्शन से नशे के काले कारोबारियों में हड़कंप मच गया हैं. बाराबंकी पुलिस ने 'ऑपरेशन दहन' के तहत ये कार्रवाई की जो जनपद में सबसे बड़ी एंटी ड्रग एक्शन माना जा रहा है.
बाराबंकी पुलिस ने 'ऑपरेशन दहन' के तहत एंटी-ड्रग कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थानों में दर्ज 58 मुकदमों से बरामद कुल 814 किलो 621 ग्राम अवैध मादक पदार्थों का विधिक प्रक्रिया के तहत निस्तारण और विनष्टीकरण कर दिया. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि नष्ट किए गए इन मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 62 करोड़ 59 लाख 89 हजार 780 रुपये बताई जा रही है.
ऑपरेशन दहन के तहत ड्रग पर बड़ा एक्शन
नशे का इतना बड़ा जखीरा हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर सकता था लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते हुए इसके जलाकर राख कर दिया गया है. इस कार्रवाई में करीब 31 किलो से ज्यादा स्मैक और हेरोइन, 44 किलो गांजा, 11 किलो चरस, 129 किलो डोडा और करीब 598 किलो कोडीन सिरप शामिल था.
जनपद में इतनी बड़ी मात्रा में नशे का पकड़ा जाना इस बात का संकेत है कि जिले में नशे का नेटवर्क कितना बड़ा और खतरनाक रूप ले चुका था.
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62 करोड़ से ज्यादा की ड्रग जलाई
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के तहत यह पूरी कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय और पुलिस मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई. इसके लिए उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी और जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन किया गया था. जिसकी निगरानी में इस नशे को नष्ट कराया गया.
इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक रामकिशन राणा, नारकोटिक्स सेल प्रभारी अनूप कुमार और पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रही. इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था पैदा न हो सके. करोड़ों रुपये की ड्रग को नष्ट कर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि जिले में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलता रहेगा.
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Source: IOCL