यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा पर लगे एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर का बड़ा कारनामा उजागर हुआ है. आरोप है कि मैनेजर ने एक्सप्रेस वे चलने वाले लोगों का अश्लील वीडियो सीसीटीवी से निकालकर न सिर्फ यात्रियों से वसूली की, बल्कि उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर कार्यवाही की मांग की गई. फिलहाल शिकायती पत्र और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

दरअसल ये मामला है हलियापुर थानाक्षेत्र का. यही पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पर एक्सप्रेस वे का एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे पूरे एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी से निगरानी की जाती है. इस सिस्टम की निगरानी के लिए तीन कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं. आरोप है कि इस सिस्टम का मैनेजर अशुतोष विश्वास एक्सप्रेस वे का नासिरफ दुरुपयोग कर रहा है बल्कि एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ियों में अश्लील हरकतें करने वालों का वीडियो फुटेज निकालकर उन्हें ब्लैकमेल कर अच्छी खासी रकम वसूल रहा है.

आशुतोष सरकार को टर्मिनेट करने में भी खेल!

शिकायतकर्ताओं की मानें तो हलियापुर एक्सप्रेस वे के आस पास के गांव की आने जाने वाली महिलाओं और लड़कियो का बाहर शौच इत्यादि का भी वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करता है, इसके साथ ही यात्रा करने वाले जोड़ों के प्रेम प्रसंग का वीडियो बनाकर उनके पास पहुंच जाता है और लंबी रकम वसूल रहा है, जिसका प्रमाण इन वीडियो में कैद है. इतना ही नहीं वसूली करने के बाद वो इन वीडियो को वायरल भी कर दे रहा है. ऐसे में न सिर्फ एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की गोपनीयता भी भंग हो रही है बल्कि मैनेजर आशुतोष विश्वास की कारगुज़ारी भी उजागर हो गई है. इसी बात की शिकायत कुछ लोगों ने बीते 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री से की है, जिसका शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

एक्सप्रेस वे पर यात्रा रहे विवाहित कपल्स और अन्य लोगों का बनाता था अश्लील वीडियो के मामले मे ज़ब मीडिया में खबरें चली तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सहायक मैनेजर आशुतोष सरकार टर्मिनेट किया गया. आशुतोष सरकार को बैक डेट में टर्मिनेट किया गया. मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री से ज़ब हुई शिकायत तो टर्मिनेट बैक डेट में कर दिया गया. अब सवाल है कि जब 2 दिसम्बर को सीएम व डीएम से शिकायत हुई तो 30 नवम्बर को कैसे टर्मिनेट हो गया ?