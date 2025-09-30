Video: शराब के नशे में रामलीला मैदान में दौड़ाई कार, कई मजदूरों को कुचला, गाजियाबाद का वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में देर रात तेज रफ्तार कार गेट तोड़कर अंदर घुस गई और तीन मजदूरों को रौंद डाला. दो के पैर टूटे, एक गंभीर रूप से घायल है. देखें वीडियो.
UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां शहर के सबसे पॉश इलाके माने जाने वाले कविनगर रामलीला मैदान से देर रात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक तेज रफ्तार कार चालक गेट तोड़कर मैदान के भीतर घुसता है और वहां जमकर उत्पात मचाता है.
तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को रौंदा
घटना रात के समय की बताई जा रही है, जब मैदान में कई दुकानें और स्टॉल बंद थे. कुछ मजदूर वहीं स्टॉल के बाहर सो रहे थे. तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में आई और सीधे उन मजदूरों पर चढ़ गई. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है.
कार की टक्कर से तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, दो मजदूरों के पैर टूट गए, जबकि तीसरे मजदूर के पेट पर कार चढ़ गई. उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने कहा कि घायल की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है.
पुलिस ने कार चालक की तलाश शुरु की
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार चालक ने बिल्कुल भी ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की. ऐसा लग रहा था मानो वह जानबूझकर गाड़ी को तेजी से मैदान के अंदर घुसा रहा हो. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले गए.
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल कार चालक फरार बताया जा रहा है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग डरे हुए हैं कि अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.
