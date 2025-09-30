हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: शराब के नशे में रामलीला मैदान में दौड़ाई कार, कई मजदूरों को कुचला, गाजियाबाद का वीडियो वायरल

Video: शराब के नशे में रामलीला मैदान में दौड़ाई कार, कई मजदूरों को कुचला, गाजियाबाद का वीडियो वायरल

Viral Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में देर रात तेज रफ्तार कार गेट तोड़कर अंदर घुस गई और तीन मजदूरों को रौंद डाला. दो के पैर टूटे, एक गंभीर रूप से घायल है. देखें वीडियो.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 30 Sep 2025 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां शहर के सबसे पॉश इलाके माने जाने वाले कविनगर रामलीला मैदान से देर रात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक तेज रफ्तार कार चालक गेट तोड़कर मैदान के भीतर घुसता है और वहां जमकर उत्पात मचाता है.

तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को रौंदा

घटना रात के समय की बताई जा रही है, जब मैदान में कई दुकानें और स्टॉल बंद थे. कुछ मजदूर वहीं स्टॉल के बाहर सो रहे थे. तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में आई और सीधे उन मजदूरों पर चढ़ गई. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

कार की टक्कर से तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, दो मजदूरों के पैर टूट गए, जबकि तीसरे मजदूर के पेट पर कार चढ़ गई. उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने कहा कि घायल की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है.

पुलिस ने कार चालक की तलाश शुरु की

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार चालक ने बिल्कुल भी ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की. ऐसा लग रहा था मानो वह जानबूझकर गाड़ी को तेजी से मैदान के अंदर घुसा रहा हो. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले गए.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल कार चालक फरार बताया जा रहा है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग डरे हुए हैं कि अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

Published at : 30 Sep 2025 05:46 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad UP NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
क्रिकेट
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
नौकरी
मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब
मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब
हेल्थ
Cushing Syndrome Warning Signs: हवाई जहाज से कूदने या ट्रेन के सामने खड़े होने पर भी डर नहीं लगता? जानिए इस बीमारी के लक्षण
हवाई जहाज से कूदने या ट्रेन के सामने खड़े होने पर भी डर नहीं लगता? जानिए इस बीमारी के लक्षण
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर दौड़ रही कार के उड़े परखच्चे, कई बार पलटी, दूर गिरी लड़की, वीडियो वायरल
Video: सड़क पर दौड़ रही कार के उड़े परखच्चे, कई बार पलटी, दूर गिरी लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget