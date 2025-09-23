हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: कार पर शैतान का कब्जा! बोनट के अंदर मिला 7 फीट लंबा अजगर, देखने वालों के उड़े होश!

Video: कार पर शैतान का कब्जा! बोनट के अंदर मिला 7 फीट लंबा अजगर, देखने वालों के उड़े होश!

Viral Video: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सत्यनाम पुरवा गांव में बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह की कार के इंजन से सात फीट लंबा अजगर निकल आया. इसे देखकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 11:17 AM (IST)
UP News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सिरौलीगौसपुर क्षेत्र के सत्यनाम पुरवा गांव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां बीजेपी किसान मोर्चा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह की कार के इंजन से अचानक करीब सात फीट लंबा अजगर निकल आया. इस नजारे को देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए और देखते ही देखते पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

कार के बोनट के अंदर बैठा था अजगर

जानकारी के अनुसार, नागेंद्र प्रताप सिंह अपनी कार खड़ी करके किसी काम में व्यस्त थे. तभी अचानक कार के बोनट के नीचे हलचल हुई. जब लोगों ने ध्यान दिया तो इंजन से धीरे-धीरे एक बड़ा अजगर बाहर निकलने लगा. अजगर का आकार इतना बड़ा था कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं.

 
 
 
 
 
जैसे ही खबर फैली, मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी इस नजारे को देखने पहुंच गए. हालांकि लोग अजगर को देखकर सहम गए और दूरी बनाकर खड़े रहे. किसी ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ग्रामीणों का कहना था कि अजगर अचानक कार में कैसे पहुंचा, यह समझ से बाहर है. हो सकता है कि आसपास के खेतों या जंगल से वह भटककर आ गया हो और कार के गर्म इंजन में घुस गया हो. अजगर पूरी तरह जीवित और सक्रिय था, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया.

सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वनकर्मियों ने काफी सावधानी और मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. बाद में उसे जंगल में छोड़ा गया ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास में रह सके. यह पूरी घटना गांव में चर्चा का विषय बनी रही. कई लोगों ने मोबाइल से इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

Published at : 23 Sep 2025 11:17 AM (IST)
Barabanki UP NEWS VIRAL VIDEO
