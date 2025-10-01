UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आए दिन यहां से बंदरों की हरकतों के वीडियो सामने आते रहते हैं. हाल ही में एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसने लोगों को चौंका दिया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बंदर ने श्रद्धालु का पर्स छीन लिया और छत पर चढ़ गया.

नजारा देखकर हैरान हुए लोग

बताया जा रहा है कि पर्स में 10,000 रुपये रखे हुए थे. बंदर ने पर्स से सीधा नोटों की गड्डी निकाल ली, जिसमें 500 रुपये के नोट थे. यह नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बंदर गड्डी हाथ में पकड़े बैठा है.

स्थानीय लोगों के अनुसार जब बंदर को फ्रूटी दी गई, तब उसने सारे रुपये नीचे फेंक दिए. गनीमत रही कि पैसे वापस मिल गए, वरना श्रद्धालु को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों की ऐसी हरकतें अब आम हो चुकी हैं. कभी वे चश्मा, कभी मोबाइल, तो कभी पर्स तक छीन लेते हैं. कई बार तो बंदर तब तक सामान वापस नहीं करते जब तक उन्हें कुछ खाने को न दिया जाए.

एक भक्त ने बताया, आज एक माता जी का पर्स बंदर ले गया, उसमें से 10,000 रुपये की गड्डी निकाल ली. ऐसी घटनाएं अचानक हो जाती हैं और श्रद्धालुओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.