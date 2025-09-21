Video: टोपी पहनाकर चला गया टोपीबाज! टेस्ट ड्राइव के बहाने ले उड़ा बाइक, मेरठ का वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां टेस्ट ड्राइव के बहाने एक शख्स बाइक लेकर फरार हो गया. घटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां एक युवक बाइक खरीदने के बहाने आया था. आरोपी ने सिर पर टोपी पहन रखी थी और खुद को ग्राहक बताते हुए बाइक मालिक से बातचीत की.

पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की

जानकारी के अनुसार, युवक ने बाइक मालिक से कहा कि वह गाड़ी खरीदने की सोच रहा है और पहले टेस्ट ड्राइव करना चाहता है. मालिक ने उस पर भरोसा कर बाइक उसे टेस्ट ड्राइव के लिए दे दी. युवक बाइक लेकर निकल गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा. पहले तो मालिक को लगा कि शायद थोड़ा दूर जाकर टेस्ट कर रहा होगा, लेकिन जब लंबा समय बीत गया और वह वापस नहीं आया, तो मालिक को शक हुआ.

मालिक ने तुरंत आसपास तलाश शुरू की, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला. इसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी की तस्वीर कैद हुई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी टोपी पहने हुए बाइक लेकर फरार हो रहा है. पुलिस अब उसी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान और तलाश कर रही है.

मौके का फायदा उठाकर गाड़ी लेकर गया

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अब तेजी से बढ़ रही हैं. धोखेबाज लोग खरीदारी के नाम पर आते हैं और मौके का फायदा उठाकर गाड़ी लेकर भाग जाते हैं. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना पुख्ता पहचान और कागजात देखे बाइक या गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए न दें. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है. बाइक मालिक भी लगातार थाने के संपर्क में है.