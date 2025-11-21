श्री बांके बिहारी मंदिर के अब घर बैठे हो सकेंगे दर्शन, जल्द शुरु होगी लाइव स्ट्रीमिंग

वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन जल्द ही आप घर बैठकर ही कर सकेंगे. मंदिर प्रशासन की ओर से भगवान के दर्शनों की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ की व्यवस्था अगले साल शुरू हो सकती है. इसे बांके बिहारी के भक्त रोजाना अपने घर से ही भगवान के दर्शनों का लाभ ले सकेंगे.

बांके बिहार मंदिर के मामलों की देखरेख करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने यह बात कही. समिति ने बृहस्पतिवार शाम को मंदिर के आसपास सुधारों और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की. इस बैठक में मंदिर की तमाम व्यवस्थाओं और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए कई अहम बातों पर चर्चा हुई.

बैंक की मदद से खुलेगी मंदिर की गुल्लक

बैठक में एक बैंक की मदद से नवंबर से मंदिर की गुल्लक खोलने के लिए एक नए तरीके को भी मंजूरी दी गई है. समिति ने रोजाना के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए प्रेशर मशीन, वैक्यूम क्लीनर और फ्लोर-क्लीनिंग मशीन समेत सफाई के सामान की खरीद को भी मंजूरी दे दी.

न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में समिति ने 15 बिंदुओं पर चर्चा की जिनमें से 11 पर सहमति बनी. न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ के लिए एक फर्म को चुना गया था और यह सेवा अगले साल होली के आसपास शुरू होने की उम्मीद है.

अतिक्रमण हटाने पर भी चर्चा

समिति ने मंदिर के द्वार संख्या- एक, दो और तीन के पास से अतिक्रमण हटाने पर भी चर्चा की तथा भक्तों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिहाज से आस-पास की संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा की.

इसके अलावा वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहार कॉरिडोर को लेकर भी सरकार का रुख़ अब साफ़ हो गया है, ऐसे में समिति की बैठक में कॉरिडोर निर्माण की जद में आने वाले मकान, दुकान के स्वामियों को मुआवजा दिए जाने की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई. जिसके बाद जल्द ही कॉरिडोर को लेकर आगे का रास्ता साफ होगा.

