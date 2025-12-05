घूंघट में गिटार बजातीं ‘वायरल बहू’ कौन? खुद कॉलेज में हैं प्रोफेसर, पति SDO पद पर तैनात

पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्म पर घूंघट वाली बहू का गिटार के साथ गाना गाते वीडियो वायरल है. घूंघट में उनकी सुरीली आवाज और गिटार की धुन को मिलियंस लोग देख और सुन चुके हैं. हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है. वायरल वीडियो में दिखने वालीं दुल्हन यूपी के सहारनपुर में मुन्नालाल कॉलेज की प्रोफेसर तान्या हैं. इनकी हाल ही में शादी गाजियाबाद निवासी आदित्य गौतम से हुई है और वह भी इन दिनों सहारनपुर में ही SDO के पद पर तैनात हैं. अपना वीडियो पसंद किए जाने और वायरल को लेकर खुद तान्या हैरान हैं और लोगों का धन्यवाद दे रहीं हैं. एबीपी लाइव से उन्होंने खास बातचीत की. बातचीत में ही उन्होंने बताया कि वो शौकिया गातीं हैं और यकीन नहीं था कि वो वीडियो इस तरह वायरल हो जाएगा.

महिला संगीत की रस्म में गाया था गाना

तान्या ने बताया कि शादी के बाद बहू के ससुराल आने पर एक एक रस्म होती है और उसी में यह गाना गया था. गांव की ही किसी रिश्तेदार महिला ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. जिसके बाद यह लोगों को इतना पसंद आया कि कई मिलियंस तक व्यूज देखने को मिल रहे.

तान्या लोगों के कमेंट और उनके गाने के प्रति प्यार से उत्साहित हैं और सभी धन्यवाद दे रहीं हैं. बोलीं लोगों के कमेंट से वाकई मेरा उत्साह बढ़ा है अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वे आगे कोशिश जारी रखेंगी.

खोला घूंघट का राज

घूंघट में ही गाना क्यों गाया ससुराल का दबाब या प्रथा की वजह से, इस पर जबाब देते हुए तान्या ने कहा कि ऐसा नहीं है. न मेरे मायके में इस तरह का कोई दबाब या माहौल है और न ही ससुराल में. ससुराल में तो सब हौसला बढ़ाने वाले हैं. घूंघट वो सिर्फ उस रस्म के दौरान करना था, जिसमें महिलाएं नई दुल्हन को देखतीं हैं. उसी दौरान ही किसी ने वो वीडियो शूट कर लिया था.

फिलहाल घूंघट में उनके गिटार और गाने को काफी पसंद किया जा रहा है.खासकर उनके उस अंदाज के लिए. और वो इस समय सोशल मीडिया की सनसनी ही हैं.