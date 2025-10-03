UP News: उत्तर प्रदेश के इटावा से एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. चौबिया थाना क्षेत्र के बरालोकपुर के पास एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें सामने से आ रहे ट्रक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक कुछ दूरी तक ऑटो को घसीटता रहा.

टक्कर से युवक की हुई मौत

इस हादसे में ऑटो चालक आशीष कुमार (30) गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत सैफई पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना ने परिवार और गांव में कोहराम मचा दिया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा था और ऑटो चालक सड़क पार कर रहा था. दोनों वाहन एक-दूसरे के आमने-सामने आने के कारण भिड़ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो ट्रक के नीचे आने के बजाय ट्रक के पीछे फंस गया और कुछ दूरी तक घसीटा गया. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और घायल को तुरंत निकाला.

घटना के तुरंत बाद पहुंची पुलिस

घटना के तुरंत बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. घायल आशीष को तत्काल सैफई पीजीआई भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर थी. इलाज के दौरान आशीष की मौत हो गई. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि उनका प्रिय सदस्य अचानक इस तरह उनका छोड़कर चला गया, जिससे सभी स्तब्ध और शोक में हैं.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए कड़े उपाय किए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क पर चेतावनी बोर्ड और स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं. पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.