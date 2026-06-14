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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या राम मंदिर दान विवाद पर BJP नेता विनय कटियार का बड़ा बयान, बोले- 'दोषी हैं तो इनकी...'

अयोध्या राम मंदिर दान विवाद पर BJP नेता विनय कटियार का बड़ा बयान, बोले- 'दोषी हैं तो इनकी...'

Vinay Katiyar News: बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इस आंदोलन के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: अजीत | Updated at : 14 Jun 2026 09:14 PM (IST)
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अयोध्या में राम मंदिर दान राशि कथित गबन मामले को लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कटियार ने कहा कि यह कोई हल्का-फुल्का मामला नहीं है और राम मंदिर आंदोलन के लिए लोगों ने बलिदान दिया है.

राम मंदिर दान राशि कथित गबन मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने कहा, ''अगर किसी ने इस मामले में गड़बड़ी की है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए. ये जितने भी हैं, सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो.''

राम मंदिर आंदोलन से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई- कटियार

विनय कटियार ने आगे कहा कि राम मंदिर आंदोलन से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इस आंदोलन के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी राम मंदिर के मुद्दे पर अपने पद से इस्तीफा दिया था. ऐसे में इस तरह के आरोप बेहद गंभीर हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.  

दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो- विनय कटियार

इसके साथ ही उन्होंने गोपाल जी का नाम लेते हुए कहा कि पता नहीं इसको किसने भेजा है. पता नहीं कहां से आया. ऐसे जितने भी है वो सब यहां से भागेंगे. कल से लेकर परसों तक सब या तो भाग जाएंगे या जेल के अंदर जाएंगे. उन्होंने साफ तौर से कहा कि दोषी कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

विनय कटियार ने अखिलेश यादव के बयान पर किया था पलटवार

इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब होने का गंभीर आरोप लगाया था. इस पर बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने अखिलेश के आरोपों को खारिज किया था और उन पर हमला बोला था. कटियार ने कहा था कि अखिलेश यादव कभी-कभी समझदारी से बाहर हो जाते हैं और बिना पर्याप्त तथ्यों के बयान दे देते हैं. बिना किसी ठोस प्रमाण के भ्रष्टाचार या धन के दुरुपयोग के आरोप लगाना उचित नहीं है.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Vinay Katiyar BJP Ayodhya
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