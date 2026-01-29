उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपद में ओलावृष्टि के साथ बारिश की तस्वीर आ रही है. वहीं जनपद वाराणसी में भी बीते 24 घंटे से धूप के साथ-साथ बादल भी छाए हुए हैं. जनपद में तेज हवाओं के चलने का भी दौर जारी है, इसी बीच सबसे प्रमुख वाराणसी जनपद में जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार है.

जनवरी में ही पारा 25 डिग्री सेल्सियस!

IMD रिपोर्ट की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में बारिश की संभावना बनी हुई है. इसी बीच बुधवार के दिन आसमान में बादल भी छाए रहे. वहीं तापमान की बात कर लें तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही पारा बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं.

जनपद में हवाओं के चलने की वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है. वहीं बीते 2 दिनों से वाराणसी में मौसम ने करवट ली है, लेकिन जनवरी के महीने में ही तापमान में इस स्तर की बढ़ोतरी भी लोगों को हैरान कर रही है.

वाराणसी में बारिश की भी संभावना

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद वाराणसी और आसपास के जनपद में भी आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है. गरज चमक के साथ यहां भी अच्छी बारिश हो सकती है. अभी जहां दिन और रात में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है, बारिश के बाद एक बार फिर पूरी तरह ठंड की भी दस्तक हो सकती है.

