मिर्जापुर: चूहों ने कुतर दिया अस्पताल के शवगृह में रखा शव! परिवार के आरोप के बाद जांच के आदेश

यूपी के जिले मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल के शवगृह में रखे एक युवक के शव को कथित तौर पर चूहों द्वारा कुतरने का मामला सामने आया है. आरोप सामने आने के बाद 9 मार्च को परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया. घटना 9 मार्च के बाद सामने आई जब परिवार शव लेने पहुंचा. अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

अधिकारियों के अनुसार, मिर्जापुर के तारकपुर इलाके के निवासी अभिषेक माली (26) ने 8 मार्च सुबह कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मंडलीय अस्पताल भेज दिया गया.

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से पहले शव को अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखने के लिए रखा गया था. 9 मार्च सुबह जब मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे और शव देखा, तो उनके अनुसार शरीर पर कई जगह कटे और कुतरे हुए जैसे निशान दिखाई दिए. इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि शव को चूहों ने कुतर दिया.

परिजनों ने लगाए ये आरोप

परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन से शव को फ्रीजर में रखने का अनुरोध किया था. उनका आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने उन्हें बताया कि शवगृह का फ्रीजर खराब है, इसलिए शव को बर्फ पर रखा गया है.

परिजनों का दावा है कि पर्याप्त सुरक्षा और व्यवस्था नहीं होने के कारण शव को नुकसान पहुंचा. उनका कहना है कि यदि फ्रीजर सही तरीके से काम कर रहा होता, तो इस तरह की घटना नहीं होती. इसी आरोप को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध जताया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की.

अस्पताल प्रशासन का पक्ष और जांच

अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी है. अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन किशोर ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि शव पर कुछ घाव जरूर पाए गए हैं, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ये निशान चूहों के कारण हुए हैं या किसी अन्य वजह से. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.