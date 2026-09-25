वाराणसी में अर्नब तूफान का असर, बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम

अर्नब तूफान का असर अब वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है. गुरुवार (24 सितंबर) सुबह से ही वाराणसी के आसमान में घने बादल छाए रहे. इसके बाद शाम के समय से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो लगातार जारी है. बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं. मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिला है. जनपद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. वहीं, अगले दिन भी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

आसमान में छाए बादल, तेज हवाओं का दौर जारी

वाराणसी में गुरुवार को मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और तेज हवाओं का दौर भी जारी रहा. शाम के बाद बारिश शुरू हुई, जिसके बाद मौसम और बदल गया. लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के बीच एक्सपर्ट ने भी अर्नब तूफान के प्रभाव की आशंका जताई है. मौसम को देखते हुए अगले दिन भी वाराणसी में घने बादल छाए रहने की संभावना है. इसके साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर भी जारी रह सकता है.

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अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 28 डिग्री सेल्सियस

मौसम में बदलाव के बाद वाराणसी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा. तापमान में आई गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे तक जनपद में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है. बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम में बदलाव जारी रहने की उम्मीद है.

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