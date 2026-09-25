गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में अर्नब तूफान का असर, बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम

वाराणसी में अर्नब तूफान का असर, बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम

वाराणसी में गुरुवार को मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. तेज हवाओं के बीच एक्सपर्ट ने भी अर्नब तूफान के प्रभाव की आशंका जताई है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 25 Sep 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

अर्नब तूफान का असर अब वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है. गुरुवार (24 सितंबर) सुबह से ही वाराणसी के आसमान में घने बादल छाए रहे. इसके बाद शाम के समय से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो लगातार जारी है. बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं. मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिला है. जनपद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. वहीं, अगले दिन भी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

आसमान में छाए बादल, तेज हवाओं का दौर जारी

वाराणसी में गुरुवार को मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और तेज हवाओं का दौर भी जारी रहा. शाम के बाद बारिश शुरू हुई, जिसके बाद मौसम और बदल गया. लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के बीच एक्सपर्ट ने भी अर्नब तूफान के प्रभाव की आशंका जताई है. मौसम को देखते हुए अगले दिन भी वाराणसी में घने बादल छाए रहने की संभावना है. इसके साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर भी जारी रह सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AMU में चुनाव की मांग पर फूटा छात्रों का गुस्सा, प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष भी शामिल
AMU में चुनाव की मांग पर फूटा छात्रों का गुस्सा, प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सर मत जाइए...', ट्रांसफर पर फूट-फूटकर रोए बच्चे, टीचर का हाथ पकड़कर रोका
'सर मत जाइए...', ट्रांसफर पर फूट-फूटकर रोए बच्चे, टीचर का हाथ पकड़कर रोका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी: PAC जवान ने वीडियो में व्यवस्थाओं पर उठाए थे सवाल, अब विभाग ने क्या कहा?
बाराबंकी: PAC जवान ने वीडियो में व्यवस्थाओं पर उठाए थे सवाल, अब विभाग ने क्या कहा?

यह भी पढ़ें: अखिलेश की PDA रथ यात्रा में बुलडोजर के क्या मायने? पुराने बयान से मिल रहे ये संकेत

अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 28 डिग्री सेल्सियस

मौसम में बदलाव के बाद वाराणसी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा. तापमान में आई गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे तक जनपद में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है. बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम में बदलाव जारी रहने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: कानपुर: दवा कारोबारी विनीत मीनोचा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, बेटा ही निकला कातिल

Published at : 25 Sep 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AMU में चुनाव की मांग पर फूटा छात्रों का गुस्सा, प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष भी शामिल
AMU में चुनाव की मांग पर फूटा छात्रों का गुस्सा, प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सर मत जाइए...', ट्रांसफर पर फूट-फूटकर रोए बच्चे, टीचर का हाथ पकड़कर रोका
'सर मत जाइए...', ट्रांसफर पर फूट-फूटकर रोए बच्चे, टीचर का हाथ पकड़कर रोका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी: PAC जवान ने वीडियो में व्यवस्थाओं पर उठाए थे सवाल, अब विभाग ने क्या कहा?
बाराबंकी: PAC जवान ने वीडियो में व्यवस्थाओं पर उठाए थे सवाल, अब विभाग ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
इंडिया
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
क्रिकेट
एशियन गेम्स: कबड्डी में 2 मेडल कंफर्म, भारत को मिल सकते हैं दो और गोल्ड
एशियन गेम्स: कबड्डी में 2 मेडल कंफर्म, भारत को मिल सकते हैं दो और गोल्ड
बिहार
जमुई कांड: CM सम्राट की 'गलती' पर JDU का सपोर्ट! क्या बोले भगवान कुशवाहा?
जमुई कांड: CM सम्राट की 'गलती' पर JDU का सपोर्ट! क्या बोले भगवान कुशवाहा?
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर नवीन पटनायक का बड़ा बयान, 'SIR प्रक्रिया पर...'
CEC ज्ञानेश कुमार पर नवीन पटनायक का बड़ा बयान, 'SIR प्रक्रिया पर...'
शिक्षा
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget