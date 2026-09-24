कानपुर: दवा कारोबारी विनीत मीनोचा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, बेटा ही निकला कातिल

उत्तर प्रदेश के कानपुर में चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उसके बेटे सुब्रत को गिरफ्तार किया है. आरोपी बेटे ने पुलिस पूछताछ में गुनाह कुबूल करते हुए हत्या की साजिश रचने की बात कही है.

आरोपी बेटे सुब्रत के ऊपर 40 से 45 लाख का कर्जा था और हर महीने उसे 50 से 55 हजार की किश्त चुकानी पड़ती थी, जबकि पिता महज उसे खर्चे के लिए 40 हजार रुपए देते थे. इसलिए वह किश्त चुकाने के लिए लगातार लोन, क्रेडिट कार्ड स्वाइप और दुकान से माल भी चोरी करता था.

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हत्या को हादसे का रूप देने की थी तैयारी

आरोपी बेटे सुब्रत से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसके पिता के कई महिलाओं से संबंध थे. उसे डर था कि पिता संपत्ति कहीं किसी और के नाम न कर दें. इसलिए उसें तीन-चार महीना पहले अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर पिता की हत्या की योजना बनाई. उसने विशाल को कर्ज चुकाने में 1.5 से दो लाख का लालच दिया. यही नहीं हत्या को हादसे की शक्ल देने की कोशिश थी.

तीन दिन के लिए नया सिम लिया था

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेटे सुब्रत ने आरोपी विशाल से 258 से अधिक बार बात की. इसके लिए उसने तीन दिन के लिए नया सिम लिया था. हत्या के बाद उसने सिम निकालकर फेंक दिया. इसके बाद नए सिम से भी दोनों के बीच पांच बार बात हुई.

दोनों को आमने-सामने बैठाया गया

जांच में सामने आया कि 22 जुलाई को सुब्रत के घर का सीसीटीवी बंद था. हत्या वाली रात 8:59 बजे सुब्रत और शालू घर से निकले और 9:46 पर विशाल विनीत के घर पहुंचा था. जबकि हत्या के बाद विशाल को पहचानने से सुब्रत ने इंकार कर दिया था. जब आमने-सामने बैठाया गया तो विशाल ने सुब्रत को ही मुख्य आरोपी बताया. फिलहाल पुलिस ने अब सुब्रत को भी जेल भेजने की तैयारी कर रही है और इस घटना का पूरी तरह खुलासा कर दिया है.

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