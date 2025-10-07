हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में सीएम योगी के दौरे के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था फेल, जाम में फंसी एंबुलेंस और स्कूल बसें

वाराणसी में सीएम योगी के दौरे के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था फेल, जाम में फंसी एंबुलेंस और स्कूल बसें

Varanasi News: चार पहिया वाहन वालों कों जहां जाम की वज़ह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, दो पहिया से जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेते नजर आए.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 07 Oct 2025 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, बावजूद इसके शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त दिखाई दी. शहर के अलग-अलग इलाकों में जाम का आलम ये था कि लोगों को कुछ मीटर निकलने में घंटों लग गए. जबकि सीएम के दौरे कोलेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान भी बनाया था, जो धराशायी नजर आया.

चार पहिया वाहन वालों कों जहां जाम की वज़ह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वहीं दूसरी तरफ बाइक दो पहिया से जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेते नजर आए.

थम गईं गाड़ियां, लगी लंबी कतार

दोपहर करीब 12:00 बजे के बाद वाराणसी के वरुणापुल, कचहरी, सेंट्रल जेल रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. इस दौरान घंटो तक चार पहिया दो पहिया वाहन ट्रैफिक जाम से जूझते नजर आए. लोगों को इस बात की सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद में मौजूद रहने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था ऐसे अस्त व्यस्त भला कैसे हो सकती है. इन क्षेत्रों में स्कूल बस से लेकर एंबुलेंस भी फंसे नजर आए. शिवपुर सेंट्रल जेल रोड पर तो वाहनों की लंबी कतार लग गई.

जब जाम से जूझकर लोग हो गए परेशान

बड़े वाहन के साथ-साथ छोटे वाहन भी वाराणसी के वरुणा पुल क्षेत्र से जब गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ मीटर की दूरी तय करने में काफी वक्त लग जा रहा था. इस दौरान लोगों की परेशानियां साफ तौर पर देखी जा रही थी. विशेष तौर पर दोपहर के वक्त सड़क से गुजर रहें आम जन को ट्रैफिक जाम की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

स्थानीय लोगोंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई. नागरिकों ने कहा कि शहर में अगर VIP मूवमेंट है तो पब्लिक का भी ध्यान रखा जाए. सप्ताह का पहला दिन होता है, लिहाजा स्कूल-ऑफिस सभी जगह लोगों का आवागमन बढ़ता है. ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया.

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 08:18 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Traffic Jam VARANASI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
University Drugs Scandal: Jaunpur के Veer Bahadur Singh Purvanchal University में शराब-ड्रग्स का खुलासा
Mine Blast: Chhattisgarh के Chirmiri Open Cast कोयला खदान में धमाका, 8 मजदूर घायल
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
लाइफस्टाइल
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ट्रेंडिंग
शादी के 10 महीने बाद ही तलाक ले रहा यह कपल! वजह ऐसी कि दीवार पर सिर दे मारेंगे आप
शादी के 10 महीने बाद ही तलाक ले रहा यह कपल! वजह ऐसी कि दीवार पर सिर दे मारेंगे आप
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget