उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, बावजूद इसके शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त दिखाई दी. शहर के अलग-अलग इलाकों में जाम का आलम ये था कि लोगों को कुछ मीटर निकलने में घंटों लग गए. जबकि सीएम के दौरे कोलेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान भी बनाया था, जो धराशायी नजर आया.

चार पहिया वाहन वालों कों जहां जाम की वज़ह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वहीं दूसरी तरफ बाइक दो पहिया से जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेते नजर आए.

थम गईं गाड़ियां, लगी लंबी कतार

दोपहर करीब 12:00 बजे के बाद वाराणसी के वरुणापुल, कचहरी, सेंट्रल जेल रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. इस दौरान घंटो तक चार पहिया दो पहिया वाहन ट्रैफिक जाम से जूझते नजर आए. लोगों को इस बात की सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद में मौजूद रहने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था ऐसे अस्त व्यस्त भला कैसे हो सकती है. इन क्षेत्रों में स्कूल बस से लेकर एंबुलेंस भी फंसे नजर आए. शिवपुर सेंट्रल जेल रोड पर तो वाहनों की लंबी कतार लग गई.

जब जाम से जूझकर लोग हो गए परेशान

बड़े वाहन के साथ-साथ छोटे वाहन भी वाराणसी के वरुणा पुल क्षेत्र से जब गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ मीटर की दूरी तय करने में काफी वक्त लग जा रहा था. इस दौरान लोगों की परेशानियां साफ तौर पर देखी जा रही थी. विशेष तौर पर दोपहर के वक्त सड़क से गुजर रहें आम जन को ट्रैफिक जाम की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

स्थानीय लोगोंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई. नागरिकों ने कहा कि शहर में अगर VIP मूवमेंट है तो पब्लिक का भी ध्यान रखा जाए. सप्ताह का पहला दिन होता है, लिहाजा स्कूल-ऑफिस सभी जगह लोगों का आवागमन बढ़ता है. ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया.