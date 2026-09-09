वाराणसी में Swine Flu ने पसारा पैर, 53 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव

देशभर के अलग-अलग शहरों में स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार मंडरा रहा है. वाराणसी जनपद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 405 लोगों के जांच में 53 लोगों के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. हालांकि, इनमें से अधिकांश लोग स्वस्थ हो रहे हैं. वाराणसी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वाइन फ्लू को लेकर विशेष तैयारी भी की गई है. जनपद के अलग-अलग अस्पतालों में बेड आरक्षित किए गए हैं.

इस संबंध में एबीपी लाइव को वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन.पी.सिंह की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी में 405 मरीजों की जांच में 53 लोगों के स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की गई है. हालांकि, इसमें से अधिकांश स्वस्थ हो रहे हैं. वहीं आसपास के जनपद से भी 56 लोगों के स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की गई है.

'उमर और अली के बाहर आने के बाद हिसाब...', उमेश पाल की पत्नी को RDX से उड़ाने की धमकी

स्वास्थ्य विभाग ने जनपद की अस्पतालों में 132 बेड किए रिजर्व

इसके अलावा वाराणसी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वाइन फ्लू से बचाव संबंधित हर एक विषयों को खासतौर पर ध्यान दिया गया है. इसके लिए वाराणसी जनपद के सभी जिला मंडलीय अस्पताल में 132 बेड को रिजर्व किया गया है जिसमें से की 32 बेड BHU में रिजर्व है. फिलहाल, स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि अभी किसी भी प्रकार की चिंता करने और पैनिक होने वाली सिचुएशन में नहीं है.

जिला प्रशासन ने की थी महत्वपूर्ण बैठक

वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से बीते सप्ताह स्वाइन फ्लू को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी, जिसमें आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराने से लेकर मरीज के लिए बेड रिजर्व करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि अभी किसी भी प्रकार की चिंता करने और पैनिक होने वाली सिचुएशन वाराणसी में नहीं है.

BJP या कांग्रेस, किसका पलड़ा भारी? जानें बद्रीनाथ सीट का आंकड़ा