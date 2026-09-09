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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'उमर और अली के बाहर आने के बाद हिसाब...', उमेश पाल की पत्नी को RDX से उड़ाने की धमकी

'उमर और अली के बाहर आने के बाद हिसाब...', उमेश पाल की पत्नी को RDX से उड़ाने की धमकी

उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. तीनों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 09 Sep 2026 04:51 PM (IST)
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प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई के दौरान उस वक्त माहौल भावुक हो गया, जब उमेश पाल की पत्नी जया पाल एससी-एसटी कोर्ट पहुंचीं. दोपहर करीब 3 बजकर 15 मिनट पर जया पाल ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. कोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की और कहा कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

जया पाल का दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें आरडीएक्स से उड़ाने तक की धमकी दी गई है. पति उमेश पाल की हत्या को करीब दो साल बीत चुके हैं, लेकिन जया पाल का कहना है कि उनके लिए खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने प्रदेश सरकार से अपनी सुरक्षा और मजबूत किए जाने की मांग की है.

अतीक के फरार गुर्गों पर सवाल

उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. तीनों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है. वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी फरार बताई जाती हैं. जया पाल का आरोप है कि अतीक से जुड़ा नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

उमर-अली को लेकर भी जताई आशंका

जया पाल ने अतीक अहमद के बेटों को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की. उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, जबकि अली अहमद झांसी जेल में है. अतीक के बेटे एहसान उर्फ अबान की सड़क हादसे में मौत के बाद कब्रिस्तान में जुटी भीड़ और सोशल मीडिया पर अतीक के परिवार से जुड़ी गतिविधियों का जिक्र करते हुए जया पाल ने कहा कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि उमर और अली के बाहर आने के बाद हिसाब चुकता किया जाएगा.

सुरक्षा के बावजूद जया पाल को डर

उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जया पाल की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन अदालत में लगातार पेशी के कारण उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है. जया पाल का कहना है कि बाहर निकलते ही उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर सताने लगता है. पिछली सुनवाई के दौरान भी उन्होंने अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों और रेकी किए जाने की आशंका जताई थी

दो साल बाद भी इंसाफ और सुरक्षा का सवाल

उमेश पाल हत्याकांड की सुनवाई अदालत में आगे बढ़ रही है, लेकिन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और जया पाल की सुरक्षा अब भी बड़े सवाल बने हुए हैं. पति की हत्या के बाद से लगातार संघर्ष कर रहीं जया पाल का कहना है कि उन्हें डर है कि कहीं उमेश पाल जैसा अंजाम उनका भी न कर दिया जाए.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed UP NEWS Umesh Pal
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