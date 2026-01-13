वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि यहां की प्राचीन मूर्तियां/ अवशेष निर्माणाधीन प्रोजेक्ट कार्य के दौरान ही टूट गई. इसके बाद आज कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया .इसको देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन और एडीएम सिटी भी मौके पर पहुंच गए. लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया.



वाराणसी को विश्व की प्राचीन शहर के तौर पर पहचाना जाता है. यहां के मणिकर्णिका घाट पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग शवदाह के लिए आते हैं. माना जाता है की यहां पर अंतिम संस्कार करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. दिनों दिन बढ़ते लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा यहां पर सौंदर्यीकरण-विस्तारीकरण पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य पूरा किया जा रहा है.

लोगों ने मौके पर पहुंचकर जताया विरोध

इसी बीच बीते कुछ दिनों से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके आधार पर दावा किया गया की प्राचीन मूर्तियां और उसके अवशेष प्रोजेक्ट कार्य के दौरान टूट गए. इसके बाद आज कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर इस पर विरोध जताया. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन और एडीएम सिटी भी मौके पर पहुंचे, इसके बाद लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया.

लोगों ने कहा- विकास के नाम पर धरोहर से न हो खिलवाड़

मौके पर एबीपी लाइव ने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान लोगों से बातचीत की. उनका कहना है कि बीते कुछ दिनों से मणिकर्णिका घाट के इन मूर्तियों के टूटने का वीडियो वायरल हो रहा है. बिल्कुल विकास होना चाहिए लेकिन इस तरह से प्राचीन धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. इसके अलावा विरोध जता रहे लोगों ने मांग की है कि इन मूर्तियों को पुनः स्थापित किया जाए. वहीं प्रशासन का इस मामले पर कहना है कि - इस मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद जैसा होगा पुनः कार्रवाई शुरू की जाएगी.