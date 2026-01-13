वाराणसी दालमंडी में चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने दालमंडी इलाके में अतिक्रमण और सड़क चौड़ीकरण अभियान तेज कर दिया है. सोमवार को टीम ने बुल्डोजर से अवैध निर्माण ढहाए और मलबा हटाने का काम शुरू किया. स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फ़ोर्स मौके पर मौजूद रही. यही नहीं ड्रोन से पूरी कार्रवाई की निगरानी हुई. देर शाम तक तक कार्रवाई जारी रही.

पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध जताया था. लोगों का आरोप था कि इतनी बड़ी आबादी को प्रशासन जानबूझकर परेशान कर रहा है. जबकि रास्ता कहीं और से भी बनाया जा सकता था. स्थानीय प्रशासन ने पिछले दिनों भी निर्माण तोड़े थे, जिसका विरोध देखने को मिला था.

सुबह 11 बजे से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई

सुबह 11:00 के बाद से ही बुलडोजर ने वाराणसी के दालमंडी में मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया . इससे पहले भी वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया था. लेकिन पहली बार सोमवार के दिन वाराणसी के दालमंडी स्थित दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई. इसके बाद शाम होते-होते बुलडोजर की एंट्री वाराणसी के दालमंडी स्थित बीच बाजार में भी देखी गई. इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय दुकानदारों की भी मौजूदगी रही.

पुलिस प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल की तैनाती की थी, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी. इससे जुड़ी तस्वीर भी लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में रही. मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के दालमंडी में आगे भी ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा.

व्यापारियों ने जताया था विरोध

पिछले दिनों सड़क चौड़ीकरण के लिए दालमंडी में घरों और दुकानों के तोड़ने के फैसले के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था. यही नहीं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे. लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई जारी और अब निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया गया है.