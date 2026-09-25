वाराणसी में जायका रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर, VDA ने अवैध निर्माण किया ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुरुवार को कचहरी स्थित गोलघर के पास स्थित एक रेस्टोरेंट को VDA द्वारा अवैध निर्माण होने की वजह से ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इसके अलावा कुछ समय के लिए गाड़ियों का आवागमन भी उस मार्ग पर रोक दिया गया था.

वहीं रेस्टोरेंट के मालिक इमरान कादरी का कहना है कि आनन फानन में VDA द्वारा यह आदेश पारित करके इसे ध्वस्त किया गया है, जबकि इससे जुड़े मामले को लेकर वह कोर्ट तक पहुंचे हैं. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल रहा.अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी में स्थिति सामान्य रही.

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VDA ने रेस्टोरेंट को किया जमीनदोंज

कचहरी स्थित जायका रेस्टोरेंट को VDA द्वारा अवैध निर्माण होने की वजह से ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इसके अलावा क्षेत्र में निर्धारित समय के लिए वाहनों के आवागमन को भी रोक दिया गया था. दो बुलडोजर की मदद से इस चर्चित रेस्टोरेंट को जमीनदोंज कर दिया गया. इसी क्षेत्र में सरकार की फोरलेन से जुड़ी परियोजना भी है.

कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट जैसी कार्रवाई

रेस्टोरेंट के मालिक इमरान कादरी मौके पर मौजूद रहे. बातचीत में उन्होंने कहा कि आनन फानन में वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है, जबकि इससे जुड़ा मामला कोर्ट में है और यह कार्यवाई कंटेंप्ट आफ कोर्ट जैसा है. वहीं प्रशासन का साफ कहना है कि इस अवैध निर्माण के संबंध में पहले ही सूचित किया जा चुका है.

उधर इस मामले को लेकर चर्चा है कि शहर में और भी अतिक्रमण हैं क्या उन पर भी कार्रवाई होगी. इसको लेकर अभी कोई आदेश नहीं है. लेकिन VDA की कार्रवाई देख अवैध कब्जेदारों और अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है. फिलहाल अधिकारियों ने आगे कार्रवाई को लेकर कोई निर्देश नहीं दिए हैं.

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