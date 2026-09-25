गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में जायका रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर, VDA ने अवैध निर्माण किया ध्वस्त

वाराणसी में जायका रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर, VDA ने अवैध निर्माण किया ध्वस्त

वाराणसी में VDA टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कचहरी स्थित जायका रेस्टोंरेंट ध्वस्त कर दिया. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 25 Sep 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुरुवार को कचहरी स्थित गोलघर के पास स्थित एक रेस्टोरेंट को VDA द्वारा अवैध निर्माण होने की वजह से ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इसके अलावा कुछ समय के लिए गाड़ियों का आवागमन भी उस मार्ग पर रोक दिया गया था. 

वहीं रेस्टोरेंट के मालिक इमरान कादरी का कहना है कि आनन फानन में VDA द्वारा यह आदेश पारित करके इसे ध्वस्त किया गया है, जबकि इससे जुड़े मामले को लेकर वह कोर्ट तक पहुंचे हैं. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल रहा.अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी में स्थिति सामान्य रही.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ हत्याकांड: माता-पिता को खो चुकीं बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएगी पुलिस
आजमगढ़ हत्याकांड: माता-पिता को खो चुकीं बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएगी पुलिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhotelal Verma Death: फतेहाबाद से BJP विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन, अस्पताल में थे भर्ती
आगरा के फतेहाबाद से BJP विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन, अस्पताल में थे भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बद्रीनाथ धाम में DJ और डांस पर विवाद, संतों ने जताई नाराजगी
बद्रीनाथ धाम में DJ और डांस पर विवाद, संतों ने जताई नाराजगी

यह भी पढ़ें: बद्रीनाथ धाम में DJ और डांस पर विवाद, संतों ने जताई नाराजगी

VDA ने रेस्टोरेंट को किया जमीनदोंज 

कचहरी स्थित जायका रेस्टोरेंट को VDA द्वारा अवैध निर्माण होने की वजह से ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इसके अलावा क्षेत्र में निर्धारित समय के लिए वाहनों के आवागमन को भी रोक दिया गया था. दो बुलडोजर की मदद से इस चर्चित रेस्टोरेंट को जमीनदोंज कर दिया गया. इसी क्षेत्र में सरकार की फोरलेन से जुड़ी परियोजना भी है. 

कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट जैसी कार्रवाई

रेस्टोरेंट के मालिक इमरान कादरी मौके पर मौजूद रहे. बातचीत में उन्होंने कहा कि आनन फानन में वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है, जबकि इससे जुड़ा मामला कोर्ट में है और यह कार्यवाई कंटेंप्ट आफ कोर्ट जैसा है. वहीं प्रशासन का साफ कहना है कि इस अवैध निर्माण के संबंध में पहले ही सूचित किया जा चुका है. 

उधर इस मामले को लेकर चर्चा है  कि शहर में और भी अतिक्रमण हैं क्या उन पर भी कार्रवाई होगी. इसको लेकर अभी कोई आदेश नहीं है. लेकिन VDA की कार्रवाई देख अवैध कब्जेदारों और अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है. फिलहाल अधिकारियों ने आगे कार्रवाई को लेकर कोई निर्देश नहीं दिए हैं.

यह भी पढ़ें: UP PET 2026 की बदली तारीखें जारी, अब 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी परीक्षा

Published at : 25 Sep 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ हत्याकांड: माता-पिता को खो चुकीं बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएगी पुलिस
आजमगढ़ हत्याकांड: माता-पिता को खो चुकीं बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएगी पुलिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhotelal Verma Death: फतेहाबाद से BJP विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन, अस्पताल में थे भर्ती
आगरा के फतेहाबाद से BJP विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन, अस्पताल में थे भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बद्रीनाथ धाम में DJ और डांस पर विवाद, संतों ने जताई नाराजगी
बद्रीनाथ धाम में DJ और डांस पर विवाद, संतों ने जताई नाराजगी
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वैवाहिक झगड़े में पॉक्सो एक्ट पर SC का बड़ा फैसला, अब तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी
वैवाहिक झगड़े में पॉक्सो एक्ट पर SC का बड़ा फैसला, अब तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
विश्व
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे होंगे बाहर? कैफ ने बताया प्लेइंग-11 का फॉर्मूला
वैभव सूर्यवंशी के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे होंगे बाहर? कैफ ने बताया प्लेइंग-11 का फॉर्मूला
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
बांका के वीडियो पर तेजस्वी यादव की दो टूक, 'सम्राट चौधरी अपने…'
बांका के वीडियो पर तेजस्वी यादव की दो टूक, 'सम्राट चौधरी अपने…'
इंडिया
चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 पर दिया बड़ा बयान, 'मतदाताओं की सुविधा के लिए...'
चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 पर दिया बड़ा बयान, 'मतदाताओं की सुविधा के लिए...'
Home Tips
How To Clean Ceiling Fan: लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम
लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget