UP PET 2026 की बदली तारीखें जारी, अब 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश में समूह ‘ग’ की भर्तियों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा (PET) की तारीख बदल गई है. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधान परिषद की स्नातक और खंड शिक्षक सीटों के लिए होने वाले चुनाव का हवाला देते हुए ये बदलाव किए है. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी.

पुराने शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर तक दो पालियों में प्रस्तावित थी. 61 जिलों में होने वाली इस परीक्षा में 35 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. सभी जिलों में तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं. परीक्षार्थियों को दिक्कत न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा.

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चुनाव बना नई तारीखों की वजह

चुनाव आयोग ने हाल ही में विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. 23 अक्टूबर को मतदान होंगे. 27 अक्टूबर को नतीजे आयेंगे. ऐसे में परीक्षा और चुनावी एक साथ पड़ने की स्थिति को देखते बदलाव किए गए है. इसे लेकर आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है.

61 जिलों में बनेंगे परीक्षा केंद्र

आयोग 61 जिलों में परीक्षा करवाएगा. इसमें 35 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे. आयोग बड़े स्तर पर परीक्षा की तैयारियों में जुटा है. जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में परीक्षा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी परीक्षा सुव्यवस्थित कराने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे.

सभी जिलों में परीक्षार्थियों को परीक्षा वाले दिन आने-जाने में दिक्कत न हो इसको लेकर भी ट्रैफिक अलर्ट के निर्देश दिए गए हैं. एक साथ परीक्षा की पाली छूटने पर कई बार जाम की समस्या कई जिलों में बढ़ जाती है. इसके साथ ही परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित करवाने के लिए पुलिस के साथ ही तमाम एजेंसियां पहले से अलर्ट हैं. नकल माफियाओं पर नजर रखी जा रही है. परीक्षा स्थल पर भी कड़ी चेकिंग के बाद ही कोई जा सकेगा.

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