बद्रीनाथ धाम में DJ और डांस पर विवाद, संतों ने जताई नाराजगी

बद्रीनाथ धाम में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में तेज संगीत, DJ और लोगों के डांस करने का माहौल नजर आ रहा है. इसको लेकर साधु-संतों और मंदिर से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि बद्रीनाथ जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल की अपनी परंपराएं और मर्यादाएं हैं, ऐसे में कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.

दरअसल, बद्रीनाथ धाम में 19 और 20 सितंबर को ‘आवर हेरिटेज आवर फ्यूचर’ थीम के तहत दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. रिपोर्टों के मुताबिक, यह कार्यक्रम सेना की ऑपरेशन सद्भावना पहल के तहत चमोली जिला प्रशासन और उत्तराखंड पर्यटन के सहयोग से आयोजित हुआ.

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कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक गायिका प्रियंका मेहर की प्रस्तुति भी हुई. कार्यक्रम के दौरान लोगों के डांस करने के वीडियो सामने आए. इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल के आसपास इस तरह के तेज संगीत और DJ को लेकर सवाल उठाए.

धार्मिक स्थल पर तेज संगीत को लेकर आपत्ति

विरोध करने वालों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग भगवान बदरी विशाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मंदिर के इतने करीब तेज संगीत और DJ वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम उचित है? साधु-संतों और मंदिर के पुजारियों ने धार्मिक परंपराओं और मर्यादा का हवाला देते हुए इस तरह के आयोजन के स्वरूप पर आपत्ति जताई है.

सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब बद्रीनाथ धाम में धार्मिक परंपराओं के कारण तेज आवाज को लेकर संवेदनशीलता रही है, तो फिर यहां इस तरह का कार्यक्रम कैसे आयोजित किया गया.

डॉ. बृजेश सती ने जताई नाराजगी

इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉ. बृजेश सती ने नाराजगी जताई है. उन्होंने बद्रीनाथ धाम में धार्मिक परंपराओं का हवाला देते हुए कहा, "बद्रीनाथ धाम में शंख की ध्वनि वर्जित है. इतना ही नहीं, पहले बद्रीनाथ धाम में जब अपराह्न के समय बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाते थे, उस समय लाउडस्पीकर पर भजन बजाए जाते थे. लेकिन एक संत की शिकायत पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लाउडस्पीकर पर भजन बजाना भी बंद हो गया."

उन्होंने आगे कहा, "अब यह देखने में आ रहा है कि एक के बाद एक बद्रीनाथ धाम में परंपराएं टूट रही हैं. इस वर्ष बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले भी भारतीय सेना के तत्वावधान में अराइवल प्लाजा में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. इसके बाद एक बार फिर हाल ही में यहां इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं."

'कार्यक्रम हों, लेकिन परंपराओं का भी ध्यान रखा जाए'

डॉ. बृजेश सती ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से आपत्ति नहीं है. उनका कहना है, "कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु हमारी संस्कृति से रूबरू हों, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अनादिकाल से चली आ रही परंपराओं का संरक्षण कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. जिस तरह से कल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और जिस तरह का प्रदर्शन किया गया, वह निश्चित रूप से निंदनीय है. मैं उत्तराखंड चारधाम तीर्थ महापंचायत की ओर से इसका खंडन करता हूं और अपनी नाराजगी व्यक्त करता हूं."

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मुख्यमंत्री और प्रशासन से की मांग

डॉ. बृजेश सती ने स्थानीय प्रशासन और मुख्यमंत्री से भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोकने की मांग की है. उन्होंने कहा, "स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मेरी मांग है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां न हों. साथ ही, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को तैयार किया और पूरा सेटअप किया, आखिर उन्होंने किस आधार पर इस कार्यक्रम की योजना बनाई? इसके पीछे उनकी सोच क्या थी? कार्यक्रम हों, यह ठीक है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों और परंपराओं के अनुरूप ही कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए."