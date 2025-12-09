वाराणसी: 2026 तक तैयार होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दिखेगी त्रिशूल-डमरू की अनोखी झलक
Varanasi News: गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए बीते सप्ताह वाराणसी मंडलायुक्त सहित सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. इसे 2026 निर्धारित समय तक पूरा कर लिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब जल्द ही अंतरष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच हो सकेंगे. जिसके लिए गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से जारी है. 2026 तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और अब इसकी झलक भी दिखने लगी है. इसे बनारस के संस्कृति पर आधारित तैयार किया जा रहा है. इस क्रिकेट स्टेडियम को 450 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है. स्टेडियम के फ्लड लाइट से लेकर पवेलियन तक सांस्कृतिक आकृति को दर्शाया जा रहा है.
स्टेडियम निर्माण से स्थानीय खिलाडियों और लोगों में काफी उत्सुकता है. उनके मुताबिक अब शहर की खेल प्रतिभाएं बड़े खिलाडियों से मिल सकेंगी साथ ही यहां के खिलाडियों को भी सीखने को मिलेगा.
75% क्रिकेट स्टेडियम का कार्य पूरा
वाराणसी के गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए बीते सप्ताह वाराणसी मंडलायुक्त सहित सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. तेजी से इसका निर्माण कार्य जारी है और इसे 2026 निर्धारित समय तक पूरा कर लिया जाएगा. अब तक की जानकारी के अनुसार करीब 75 प्रतिशत इसका कार्य पूरा कर लिया गया है.
इसके अलावा सबसे खास बात की इस स्टेडियम में बनारस की सांस्कृतिक झलक भी क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिलेगी. इसका फ्लड लाइट लगाया जा चुका है जो पूरी तरह से भगवान शंकर के त्रिशूल जैसी आकृति के रूप में प्रतीत हो रहा है.
वहीं उनका डमरू और बनारस की पहचान घाटों को भी स्टेडियम के पवेलियन से लेकर अलग-अलग जगह पर दर्शाया जाएगा. स्टेडियम में एक दर्जन से अधिक क्रिकेट पिच तैयार करने की तैयारी है. यह बनारस का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, इसके बनने से न सिर्फ क्रिकेट खेल जगत को एक नया आयाम मिलेगा बल्कि बनारस की विकास को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी.
T20 2026 विश्व कप का आयोजन भी संभव
T20 2026 विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहा है. संभावना यह भी जताई जा रही है कि अगर यह क्रिकेट स्टेडियम अपने निर्धारित समय से पूरा हो जाएगा तो इस T 20 विश्व कप आयोजन से जुड़े मैच भी यहां पर हो सकते हैं. फिलहाल क्रिकेट प्रेमी भी इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं.
