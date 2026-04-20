पूर्वांचल का इलाका अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही प्रचण्ड गर्मी और लू से बेहाल नजर आ रहा है. रविवार (19 अप्रैल) को वाराणसी जनपद का तापमान करीब 43 डिग्री के पास पहुंच गया, जिसके बाद दोपहर के समय तो घाट से लेकर काशी के सड़कों तक सन्नाटा पसरा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो 22 से 23 अप्रैल तक वाराणसी का तापमान 45 डिग्री को भी पार कर सकता है.

वाराणसी में अप्रैल के तीसरे सप्ताह में रिकॉर्ड गर्मी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD) से एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में अप्रैल के तीसरे सप्ताह में रिकॉर्ड गर्मी, लू और झुलसा देने वाली धूप का बड़ा असर देखा जा रहा है. गर्मी की वजह से लोगों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सुबह 9:00 के बाद ही कड़ाके की धूप से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं और इसका असर देर शाम तक रहता है. रविवार (19 अप्रैल) को वाराणसी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

हीट वेव के असर से लोग परेशान

इस दौरान हीट वेव के असर से लोग परेशान नज़र आए. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले दो से तीन दिनों में वाराणसी और आसपास के जनपद का तापमान 45 डिग्री को भी पार कर सकता है. इस दौरान लोगों को हिट वेव से विशेष रूप से सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई है.

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वाराणसी में गंगा घाट से लेकर सड़कों तक सन्नाटा!

वाराणसी के गंगा घाट से लेकर सड़कों तक भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान का प्रभाव देखा जा रहा है. सुबह के बाद जहां घाटों पर पूरी तरह सन्नाटा पसर जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ काशी के सड़कों पर भी दोपहर के वक्त सामान्य से बेहद कम भीड़ देखी जा रही है. अब देखना होगा कि लोगों को इस प्रचंड धूप और गर्मी से कब तक राहत मिलती है.

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