उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सरकार की तरफ से पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार दालमंडी में सुगम मार्ग के उद्देश्य से सड़क चौड़ीकरण अभियान तय किया गया है. इसके तहत काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को एक बेहतर मार्ग मिल सकेगा. इसी बीच प्रशासन की तरफ से दालमंडी बाजार के दुकानों पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है.

सड़क के दोनों तरफ को मिलाकर करीब 17 मी चौड़ा किया जाना तय किया गया है. जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में तनाव बढ़ गया है. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर लोगों से सहमति बन चुकी है, लेकिन कई जगह अभी बाकी है. जल्द ही इस अभियान को शुरू किया जाएगा.

वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण अभियान

वाराणसी का दालमंडी बाजार पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक मार्केट माना जाता है. सुगम मार्ग के उद्देश्य से सरकार द्वारा यहां सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया जाएगा. इसके पूर्व यहां के दुकानदार व्यापारियों को दुकानों पर नोटिस चस्पा करके अवगत कराया जा रहा है. पीडब्ल्यूडी का कहना है कि मुआवजे और इस अभियान के संबंध में स्थानीय व्यापारियों से भी बातचीत हो चुकी है, अधिकांश लोग इससे सहमत हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार 180 से अधिक दुकान मकान इस चौड़ीकरण अभियान की जद में आ सकते हैं. नोटिस चस्पा होने के बाद यह स्पष्ट है कि आने वाले 16 अक्टूबर के बाद कभी भी प्रशासन द्वारा चौड़ीकरण अभियान शुरू किया जा सकता है.

व्यापारियों ने कहा- इसका विकल्प मौजूद

मौके पर मौजूद व्यापारी इमरान बबलू ने कहा कि हां यहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है. लेकिन यह सोचे जाने वाला विषय है कि जहां एक धर्म के लिए बेहतर मार्ग बनाया जा रहा है, वहीं अन्य लोगों के विषय में सोचा जाना जरूरी नहीं समझा जा रहा. वास्तव में इस चौड़ीकरण अभियान का विकल्प मौजूद है. लेकिन शासन द्वारा जानबूझकर उस विकल्प के बारे में सोचा नहीं जा रहा है.